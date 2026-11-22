Egy bostoni futó elárulta, hogy mindössze 27 évesen teljesen megváltozott az élete, miután minden előjel nélkül 2024 júliusában sztrókot kapott az edzőteremben.

Semmi előjele nem volt a sztróknak: az edzőteremből egyenesen a kórházba szállították a férfit. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Semmi előjele nem volt a sztróknak: az edzőteremből egyenesen a kórházba szállították a férfit

"Úgy éreztem, mintha bomba robbant volna a fejemben" – mondta Patrick Mascoli 2 évvel ezelőtti tüneteiről. Épp 16 kilométert futott az edzőtermébe, és az öltözőben volt, készülve a súlyemelésre.

Az agyam jobb oldalán erős égő érzést éreztem, sok fájdalmat. Mindez a semmiből jött.

Mascoli nem tudta, mi történik, sőt teljesen egészségesnek tartotta magát, hiszen hetente 64 kilométert futott. Azonban ekkor bármit is próbált csinálni, teste egyszerűen nem engedelmeskedett, látása pedig "egy örvénylő káosz" lett.

Az edzőteremből egyenesen kórházba szállították, ahol az orvosok nehezen tudták megállapítani, hogy pontosan mi történik a sportolóval. Végül egy CT-vizsgálat feltárta a diagnózist: sztrókot kapott az agyának a mozgásért felelős részében. Az állapotot valószínűleg egy vérrög okozta, amely a szívében lévő lyukon, a nyitott foramen ovalén (PFO) keresztül jutott az agyába. Az orvosok azonban nem tudták megerősíteni, hogy a szívhiba a sztrók végső oka.

Megdöbbentem. Nem értettem, hogy ez valami olyasmi, ami 27 évesen is előfordulhat, valamilyen korábbi betegség nélkül

– idézte fel a férfi, akinek a migréneken kívül nem volt semmilyen figyelmeztető tünete.

Mascoli műtéten esett át, hogy korrigálják szívhibáját – de a sztrók fizikai hatása hónapokig megmaradt, és még a mai napig nem tudja, hogy pontosan mi okozta.

Semmilyen genetikai hajlamom nem volt rá. Semmilyen egyértelmű fizikai problémám nem volt, ami okozta volna. Szóval ez egy nagy rejtély.

Idővel, ahogy a teste felépült és a futással kapcsolatos szorongása is alábbhagyott, újra elkezdhette az edzéseket. Októberben a most 29 éves futó teljesítette a chicagói maratont a Team Abbott tagjaként, amely cég gyártja azt a hálószerű eszközt, amelyet a szívében lévő lyuk befedésére használtak.