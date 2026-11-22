Legalább három ember meghalt, és több ezer lakóház megrongálódott, miután péntek hajnalban szupercella csapott le a dél-brazíliai Rio Grande do Sul államban található Tupanciretã városára. A brazil országos meteorológiai intézet (Inmet) adatai szerint a vihart heves esőzés és óránként 114 kilométeres széllökések kísérték.

Szupercella pusztított Brazília déli részén, több ezer lakóház rongálódott meg

Fotó: SILVIO AVILA / AFP

Az állami polgári védelem tájékoztatása szerint legalább ötezer lakóház rongálódott meg. Gabriel Souza, Rio Grande do Sul állam alkormányzója közölte, hogy egy negyedik haláleset körülményeit is vizsgálják.

A városban készült drónfelvételeken jelentős pusztítás látható. A vihar egy templom tetőszerkezetét is megrongálta, a gerendák meghajlottak, a tetőcserepek pedig leszakadtak.

Mi az a szupercella?

A polgári védelem szerint a szélsőséges időjárást egy szupercella okozta. Ez a zivatarok ritka típusa, amelyet tartósan fennmaradó, forgó feláramlás jellemez.

A szupercellák a legritkábban előforduló zivatartípusok közé tartoznak, ugyanakkor gyakran rendkívül heves időjárási jelenségekkel járnak.

A helyiek beszámolói szerint a vihar rövid idő alatt jelentős károkat okozott.

Marilia Amaral Ferreira üzlettulajdonos a The Independentnek elmondta, hogy a vihar idején forgó mozgást látott a levegőben.

Amikor kimentem, mindent összetörve találtam. Minden elpusztult. Szörnyű volt, az emberek kétségbeesetten kértek segítséget

– idézte fel a történteket.

A 35 éves Felipe Rodrigues Lima élettársával és két nevelt gyermekével együtt elveszítette otthonát.

Nagyon szomorú. Az embernek megvan mindene, aztán egyszer csak mindent elölről kell kezdenie. Ez rendkívül nehéz

– mondta.