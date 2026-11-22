Legalább három ember meghalt, és több ezer lakóház megrongálódott, miután péntek hajnalban szupercella csapott le a dél-brazíliai Rio Grande do Sul államban található Tupanciretã városára. A brazil országos meteorológiai intézet (Inmet) adatai szerint a vihart heves esőzés és óránként 114 kilométeres széllökések kísérték.
Az állami polgári védelem tájékoztatása szerint legalább ötezer lakóház rongálódott meg. Gabriel Souza, Rio Grande do Sul állam alkormányzója közölte, hogy egy negyedik haláleset körülményeit is vizsgálják.
A városban készült drónfelvételeken jelentős pusztítás látható. A vihar egy templom tetőszerkezetét is megrongálta, a gerendák meghajlottak, a tetőcserepek pedig leszakadtak.
Mi az a szupercella?
A polgári védelem szerint a szélsőséges időjárást egy szupercella okozta. Ez a zivatarok ritka típusa, amelyet tartósan fennmaradó, forgó feláramlás jellemez.
A szupercellák a legritkábban előforduló zivatartípusok közé tartoznak, ugyanakkor gyakran rendkívül heves időjárási jelenségekkel járnak.
A helyiek beszámolói szerint a vihar rövid idő alatt jelentős károkat okozott.
Marilia Amaral Ferreira üzlettulajdonos a The Independentnek elmondta, hogy a vihar idején forgó mozgást látott a levegőben.
Amikor kimentem, mindent összetörve találtam. Minden elpusztult. Szörnyű volt, az emberek kétségbeesetten kértek segítséget
– idézte fel a történteket.
A 35 éves Felipe Rodrigues Lima élettársával és két nevelt gyermekével együtt elveszítette otthonát.
Nagyon szomorú. Az embernek megvan mindene, aztán egyszer csak mindent elölről kell kezdenie. Ez rendkívül nehéz
– mondta.