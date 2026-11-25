Brutálisan bántalmaztak egy 62 éves férfit a német fővárosban, az áldozatot kórházba kellett szállítani. A berlini támadás hátterében a rendőrség gyanúja szerint vallási indíték állhat.
Kedd hajnalban, negyed öt körül történt a támadás Berlin Hellersdorf városrészében – számolt be róla a Bild. A 62 éves férfit négy ismeretlen szólította meg, majd rátámadtak.
Vallási indíték állhat a berlini támadás mögött
A rendőrség szóvivője szerint az egyik támadó megrángathatta az áldozat nyakában lévő, keresztet ábrázoló medállal ellátott láncot, amely azonban nem sérült meg.
A támadók ezután a földre lökték a férfit, többször megütötték, majd elmenekültek a helyszínről.
Az áldozat a kezén, a térdén és az orrán sérült meg. Mentővel kórházba szállították, ahonnan ambuláns ellátását követően távozhatott.
A feltételezett vallási indíték miatt a nyomozást a tartományi bűnügyi hivatal államvédelmi részlege vette át.