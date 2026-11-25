Kedd hajnalban, negyed öt körül történt a támadás Berlin Hellersdorf városrészében – számolt be róla a Bild. A 62 éves férfit négy ismeretlen szólította meg, majd rátámadtak.

Brutális támadás Berlinben: a földre löktek és összevertek egy 62 éves férfit. Fotó: ULI DECK / DPA

Vallási indíték állhat a berlini támadás mögött

A rendőrség szóvivője szerint az egyik támadó megrángathatta az áldozat nyakában lévő, keresztet ábrázoló medállal ellátott láncot, amely azonban nem sérült meg.

A támadók ezután a földre lökték a férfit, többször megütötték, majd elmenekültek a helyszínről.

Az áldozat a kezén, a térdén és az orrán sérült meg. Mentővel kórházba szállították, ahonnan ambuláns ellátását követően távozhatott.

A feltételezett vallási indíték miatt a nyomozást a tartományi bűnügyi hivatal államvédelmi részlege vette át.