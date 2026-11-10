Egyre több tarantula bukkan fel a magyar határ közelében – veszélyesek lehetnek?

Egyre több tarantula jelenlétét jelentik Ausztriában, ahol szeptember eleje óta több mint 200 észlelésről érkezett bejelentés. Ezek közül 175 esetet szakértők is megerősítettek. A megfigyelések szerint két őshonos, nagy testű pókfaj újabb területeken is felbukkant, köztük a magyar határ közelében – számolt be róla az Euronews.

Egyre több tarantula jelenlétét dokumentálják Ausztriában, köztük a magyar határ közelében is

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Egyre több tarantulát észlelnek Ausztriában

Az osztrák naturbeobachtung.at természetmegfigyelő platform adatai szerint szeptember óta az alábbi tartományokból érkezett a legtöbb tarantulaészlelés:

Stájerország: 66 észlelés;

Alsó-Ausztria: 49 észlelés;

Burgenland: 43 észlelés.

A megfigyelések két fajra, a feketehasú és a déli-orosz tarantulára vonatkoznak. Mindkettő a farkaspókok családjába tartozik, és természetes módon is előfordul Ausztriában.

A fajok elterjedése tartományonként eltérő. Stájerországban és Karintiában kizárólag feketehasú tarantulát figyeltek meg, míg Bécsben és Alsó-Ausztriában déli-orosz tarantulát azonosítottak. Burgenlandban mindkét faj jelenlétét igazolták.

A pókok ősszel gyakrabban kerülhetnek szem elé, mivel a hidegebb idő közeledtével védett búvóhelyeket keresnek. Elsősorban talajüregekben és sziklahasadékokban húzódnak meg, de időnként garázsokba, melléképületekbe vagy lakóházakba is betévedhetnek.

Korábban nem látott helyeken is megjelentek a tarantulák A természetvédelmi szakemberek számára különösen érdekesek azok az észlelések, amelyek a fajok korábban ismert elterjedési területén kívül történtek. Alsó-Ausztriában, Tulln térségében például déli-orosz tarantulát azonosítottak, jóval északnyugatabbra a korábban dokumentált előfordulásoktól. Carolina Trcka-Rojas, az Osztrák Természetvédelmi Szövetség munkatársa szerint a környező Tullnerfeld és Korneuburg térségéből korábban nem érkeztek hasonló bejelentések. A feketehasú tarantulát augusztus végén a karintiai Stossau településen is megfigyelték. Ez a faj eddig dokumentált legnyugatibb ausztriai előfordulása. A legészakibb észlelést a burgenlandi Lakfalván (Lackendorf) rögzítették, amely autóval nagyjából negyedórára található a magyar határtól. A szakemberek szerint elképzelhető, hogy Burgenland egyes részein a két tarantulafaj elterjedési területe a jövőben átfedésbe kerül.

A klímaváltozás is segítheti a tarantulák terjedését

A tarantulák ausztriai jelenléte nem új jelenség. A déli-orosz tarantulát már az 1920-as évek elején kimutatták a Fertő tó környékén és Bécsben, míg a feketehasú tarantulát az 1970-es években dokumentálták először Stájerországban.