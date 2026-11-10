Egyre több tarantula bukkan fel a magyar határ közelében – veszélyesek lehetnek?

Egyre több tarantula jelenlétét jelentik Ausztriában, ahol szeptember eleje óta több mint 200 észlelésről érkezett bejelentés. Ezek közül 175 esetet szakértők is megerősítettek. A megfigyelések szerint két őshonos, nagy testű pókfaj újabb területeken is felbukkant, köztük a magyar határ közelében – számolt be róla az Euronews.
Egyre több tarantulát észlelnek Ausztriában
Az osztrák naturbeobachtung.at természetmegfigyelő platform adatai szerint szeptember óta az alábbi tartományokból érkezett a legtöbb tarantulaészlelés:
- Stájerország: 66 észlelés;
- Alsó-Ausztria: 49 észlelés;
- Burgenland: 43 észlelés.
A megfigyelések két fajra, a feketehasú és a déli-orosz tarantulára vonatkoznak. Mindkettő a farkaspókok családjába tartozik, és természetes módon is előfordul Ausztriában.
A fajok elterjedése tartományonként eltérő. Stájerországban és Karintiában kizárólag feketehasú tarantulát figyeltek meg, míg Bécsben és Alsó-Ausztriában déli-orosz tarantulát azonosítottak. Burgenlandban mindkét faj jelenlétét igazolták.
A pókok ősszel gyakrabban kerülhetnek szem elé, mivel a hidegebb idő közeledtével védett búvóhelyeket keresnek. Elsősorban talajüregekben és sziklahasadékokban húzódnak meg, de időnként garázsokba, melléképületekbe vagy lakóházakba is betévedhetnek.
Korábban nem látott helyeken is megjelentek a tarantulák
A természetvédelmi szakemberek számára különösen érdekesek azok az észlelések, amelyek a fajok korábban ismert elterjedési területén kívül történtek.
Alsó-Ausztriában, Tulln térségében például déli-orosz tarantulát azonosítottak, jóval északnyugatabbra a korábban dokumentált előfordulásoktól.
Carolina Trcka-Rojas, az Osztrák Természetvédelmi Szövetség munkatársa szerint a környező Tullnerfeld és Korneuburg térségéből korábban nem érkeztek hasonló bejelentések.
A feketehasú tarantulát augusztus végén a karintiai Stossau településen is megfigyelték. Ez a faj eddig dokumentált legnyugatibb ausztriai előfordulása.
A legészakibb észlelést a burgenlandi Lakfalván (Lackendorf) rögzítették, amely autóval nagyjából negyedórára található a magyar határtól.
A szakemberek szerint elképzelhető, hogy Burgenland egyes részein a két tarantulafaj elterjedési területe a jövőben átfedésbe kerül.
A klímaváltozás is segítheti a tarantulák terjedését
A tarantulák ausztriai jelenléte nem új jelenség. A déli-orosz tarantulát már az 1920-as évek elején kimutatták a Fertő tó környékén és Bécsben, míg a feketehasú tarantulát az 1970-es években dokumentálták először Stájerországban.
Az elmúlt évtizedekben azonban újabb területeken is igazolták előfordulásukat. A déli-orosz tarantulát például 2024-ben dokumentálták először Stájerországban.
Egy 2025-ben megjelent csehországi tudományos kutatás szerint a tarantulák több évtizedes visszaszorulás után ismét terjedni kezdtek az országban. A kutatók úgy vélik, hogy ebben a melegebb és szárazabb nyaraknak is jelentős szerepük lehet.
Az osztrák megfigyelések szintén arra utalnak, hogy a változó éghajlati körülmények befolyásolhatják a pókok elterjedését. Az észlelések számának növekedése ugyanakkor önmagában nem bizonyítja az állományok gyarapodását.
Veszélyesek lehetnek a tarantulák az emberre?
Bár a tarantulák nagy méretük miatt sokakban félelmet kelthetnek, az Ausztriában őshonos fajok általában nem jelentenek komoly veszélyt az emberre.
A feketehasú és a déli-orosz tarantula is elsősorban akkor haraphat, ha megfogják, sarokba szorítják vagy fenyegetve érzi magát.
A szakemberek ezért azt javasolják, hogy a pókokat ne próbálják puszta kézzel megfogni, és lehetőség szerint hagyják őket zavartalanul továbbhaladni.
Az ausztriai megfigyelések alapján mindkét faj jelenlétét egyre több térségben dokumentálják. A további természetvédelmi vizsgálatok segíthetnek tisztázni, hogy a következő években milyen mértékben változik az elterjedésük.
Harapásuk fájdalommal, bőrpírral és helyi duzzanattal járhat, egészséges embereknél azonban rendszerint nem okoz súlyos egészségügyi problémát.