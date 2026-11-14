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tűz

Felrobbant a telefon töltés közben: pillanatok alatt lángba borult a kanapé

23 perce
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Felrobbant egy töltőre csatlakoztatott mobiltelefon egy lengyelországi lakóházban, a készülék miatt pedig tűz ütött ki az éjszaka közepén. A telefon robbanását követően a lángok gyorsan átterjedtek egy kanapéra és a szoba berendezésére, a lakóknak azonban még a tűzoltók kiérkezése előtt sikerült kimenekülniük.
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tűztelefonfelrobbant

November 13-ról 14-re virradó éjszaka tűz ütött ki a Wrocław közelében található Radwanicében, egy lakóépületben. A tűzoltók a helyszín felmérése után megállapította, hogy a tüzet egy töltőre csatlakoztatott telefon robbanása okozta. A lángok gyorsan átterjedtek a közelben lévő kanapéra, majd a helyiség további berendezési tárgyaira is.

telefon

Fotó: Oladimeji Ajegbile / Pexels

A lakók még a mentőegységek érkezése előtt önállóan elhagyták az épületet. A történtek során senki sem sérült meg, orvosi ellátásra sem volt szükség.

Felrobbant a telefon töltés közben, lángra kapott a kanapé

Az eset után a Święta Katarzynából érkező tűzoltók arra figyelmeztettek, hogy a felügyelet nélkül töltőn hagyott elektromos eszközök komoly veszélyforrást jelenthetnek.

Hangsúlyozták, hogy egy akkumulátor vagy töltő meghibásodása akár súlyos lakástüzet is okozhat.

A szakemberek ezért azt javasolják, hogy a mobiltelefonokat és más elektronikai eszközöket lehetőleg ne hagyják éjszakára vagy a lakók távollétében felügyelet nélkül tölteni.

A radwanicei tűzeset végül személyi sérülés nélkül zárult, kizárólag anyagi kár keletkezett. A történtek azonban jól mutatják, milyen gyorsan veszélyessé válhat egy hétköznapinak tűnő telefontöltés.

 

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