Egy család azt állítja, hogy a temetkezési vállalat többszöri biztosítéka ellenére egy állítólagos összecserélés miatt a rossz holttestet temettek el. A 83 éves korában elhunyt Gloria English családja most attól tart, hogy szerettüket összetéveszthették a 78 éves Jean Mimsszel, akinek a holttestét minden bizonnyal elkeverte egy louisianai temetkezési intézet 2026 novemberében.
Rossz nagymamát temethetett el a család - elképesztő tévedéssel vádolják a temetkezési vállalatot
English családja november 12-én temetést tartott a Heavenly Gates temetkezési vállalatnál, de unokája, Treasha English azóta azt állítja, hogy a szertartáson a koporsóban fekvő nő nem hasonlított a nagymamájára. A nő szerint az elhunyt nagyon hasonlított Mimsre, aki szintén ugyanannál a temetkezési vállalatnál volt, annak ellenére, hogy a shreveporti intézet személyzete biztosította a családot arról, hogy a nagymamájuk van a koporsóban.
Szerda volt a nap, amikor megnéztük a holttestet, és alapvetően biztosítottak minket arról, hogy ő az, pedig akkor azt mondtuk nekik, hogy szerintünk nem ő az
- idézte fel az elhunyt nő unokája.
Treasha elmondta, hogy a család annyira aggódott, hogy visszatértek a ravatalozóba, mondván, hogy a nő arcvonásai eltérőek voltak, bár úgy gondolták, hogy a balzsamozási folyamat és a smink okozhatta ezt. Azonban a vállalat továbbra is biztosította őket, hogy nem történt keveredés.
Mindeközben eljutott Mims családjához a fotó, amely English temetésén készült. Mims testvére, Marie Cooper-Johnson azt mondta, hogy "ez lehet a nővérem", majd később megerősítette a tényt.
Láttam egy képet erről a hölgyről a koporsóban, és nagyon hasonlít a nővéremre. Az arccsontjai, az orra, a kezei. Körülbelül kilencven százalékig biztos vagyok benne.
Caddo megye halottkémje, Dr. Todd Thoma elmondta, hogy a temetkezési vállalat tájékoztatta a hivatalát a cseréről, valamint arról, hogy Mims esetében nem nyújtottak be hamvasztási kérelmet. Erre pedig mindenképpen szükség van, mielőtt egy holttestet elszállítanak hamvasztásra.
A Caddo krematórium megerősítette, hogy november 13-án három női holttest érkezett hozzájuk, a krematóriumnál azonban semmilyen Mimsre vonatkozó irat nem volt. A nyilatkozó vezető nem emlékszik arra, hogy látott volna lábujjcédulát, és elmondása szerint a Heavenly Gates állítólag kézzel írt egy címkét, és azt tette a holttestre.
Most mindkét család azt követeli a temetkezési vállalattól, hogy tisztázza, mi történt pontosan, miközben mindkét fél úgy véli, hogy a temetésen a koporsóban fekvő nő valójában Mims volt - írta a Unilad.