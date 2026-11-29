Egy család azt állítja, hogy a temetkezési vállalat többszöri biztosítéka ellenére egy állítólagos összecserélés miatt a rossz holttestet temettek el. A 83 éves korában elhunyt Gloria English családja most attól tart, hogy szerettüket összetéveszthették a 78 éves Jean Mimsszel, akinek a holttestét minden bizonnyal elkeverte egy louisianai temetkezési intézet 2026 novemberében.

Rossz nagymamát temethetett el a család - elképesztő tévedéssel vádolják a temetkezési vállalatot. (Képünk illusztráció) Fotó: Picasa / Pexels

Rossz nagymamát temethetett el a család - elképesztő tévedéssel vádolják a temetkezési vállalatot

English családja november 12-én temetést tartott a Heavenly Gates temetkezési vállalatnál, de unokája, Treasha English azóta azt állítja, hogy a szertartáson a koporsóban fekvő nő nem hasonlított a nagymamájára. A nő szerint az elhunyt nagyon hasonlított Mimsre, aki szintén ugyanannál a temetkezési vállalatnál volt, annak ellenére, hogy a shreveporti intézet személyzete biztosította a családot arról, hogy a nagymamájuk van a koporsóban.

Szerda volt a nap, amikor megnéztük a holttestet, és alapvetően biztosítottak minket arról, hogy ő az, pedig akkor azt mondtuk nekik, hogy szerintünk nem ő az

- idézte fel az elhunyt nő unokája.

Treasha elmondta, hogy a család annyira aggódott, hogy visszatértek a ravatalozóba, mondván, hogy a nő arcvonásai eltérőek voltak, bár úgy gondolták, hogy a balzsamozási folyamat és a smink okozhatta ezt. Azonban a vállalat továbbra is biztosította őket, hogy nem történt keveredés.

Mindeközben eljutott Mims családjához a fotó, amely English temetésén készült. Mims testvére, Marie Cooper-Johnson azt mondta, hogy "ez lehet a nővérem", majd később megerősítette a tényt.

Láttam egy képet erről a hölgyről a koporsóban, és nagyon hasonlít a nővéremre. Az arccsontjai, az orra, a kezei. Körülbelül kilencven százalékig biztos vagyok benne.

Caddo megye halottkémje, Dr. Todd Thoma elmondta, hogy a temetkezési vállalat tájékoztatta a hivatalát a cseréről, valamint arról, hogy Mims esetében nem nyújtottak be hamvasztási kérelmet. Erre pedig mindenképpen szükség van, mielőtt egy holttestet elszállítanak hamvasztásra.