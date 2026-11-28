Felavatták a Nobel-békedíjas Teréz anya szobrát és teret neveztek el róla szombaton a dél-koszovói Prizrenben, míg Pristinában rendőri közbelépéssel akadályozták meg a katolikus szentet ábrázoló mozaik elhelyezését, ami miatt újabb konfliktus alakult ki a főváros vezetése és a központi kormány között.

Szobrot avattak Teréz anya tiszteletére Prizrenben, Pristinában viszont rendőrök akadályozták meg egy róla készült mozaik elhelyezését (a kép illusztráció).

Fotó: Getty Images

Mindkét alkotást az albán nemzeti ünnep, a zászló napja alkalmából tervezték átadni.

A prizreni avatóünnepségen Shaqir Totaj polgármester és Dode Gjergji koszovói katolikus püspök méltatta az albán származású szerzetesnő humanitárius munkásságát, valamint az emberség, az együttérzés és az emberi méltóság tiszteletének fontosságát.

Pristinában a Zahir Pajaziti téren, a gazdasági minisztérium épületének falán helyezték volna el a Dominik Kukeli katolikus pap által tengeri kagylókból készített mozaikot. A rendőrség azonban pénteken a gazdasági minisztérium bejelentését követően leállította a munkát.