Lenyűgöző égi jelenségek: hihetetlen, milyen látványra képes a természet – galéria

Némelyikük percek alatt kialakul. Más jelenségek során egészen különleges körülmények szükségesek, és előfordul, hogy az égbolt pillanatok alatt teljesen megváltoztatja az arcát. A szokatlan felhőformák, a vöröses fényben úszó Hold és a színpompás sarki fény – az aurora borealis – lenyűgöző látványa sokak számára nyújthat örömet. Nézd meg galáriánkban a természet csodáit!

Fotókon, képeken mutatjuk a világ néhány érdekes természeti jelenségét Fotó: Antonio Masiello / Getty Images Europe

Hatalmas viharok, tornádók és elképesztő havazások

A tornádók a természet legfélelmetesebb jelenségei közé tartoznak. Ezek a forgó légoszlopok óriási pusztítást végezhetnek, miközben jellegzetes tölcsérformájuk is meghökkentő látványt nyújt. Hasonlóan alakulnak ki a víztölcsérek, amelyek tengerek és tavak fölött is megjelenhetnek.

A szupercellás zivatarok is komoly veszélyt jelenthetnek. Hatalmas, örvénylő felhőrendszereikhez heves esőzés, jégeső és villámlás társulhat, a sötét égboltot pedig időnként vakító fények világítják meg. A világ egyes részein pedig olyan elképesztő mennyiségű hó hullhat, hogy a hótorlaszok pedig több méter magasra is nőhetnek.

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