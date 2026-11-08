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természet

Lenyűgöző égi jelenségek: hihetetlen, milyen látványra képes a természet – galéria

22 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Pusztító tornádók, színpompás sarki fények, több méter magas hótorlaszok és a látványos vérhold. A természet időnként egészen hihetetlen látványt produkál. Egyes időjárási jelenségek ritka szépségükkel kápráztatnak el, mások komoly veszélyt is jelenthetnek. A világ különböző pontjain megfigyelhető természeti jelenségek nem egy akad, amelyek látványa szinte már a képzelet határait súrolja.
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természetsarki fényvérholdtornádóégi jelenség

Némelyikük percek alatt kialakul. Más jelenségek során egészen különleges körülmények szükségesek, és előfordul, hogy az égbolt pillanatok alatt teljesen megváltoztatja az arcát. A szokatlan felhőformák, a vöröses fényben úszó Hold és a színpompás sarki fény – az aurora borealis – lenyűgöző látványa sokak számára nyújthat örömet. Nézd meg galáriánkban a természet csodáit!

időjárási anomáliák, Fotókon, képeken mutatjuk a világ néhány érdekes természeti jelenségét
Fotókon, képeken mutatjuk a világ néhány érdekes természeti jelenségét Fotó: Antonio Masiello / Getty Images Europe

Hatalmas viharok, tornádók és elképesztő havazások

A tornádók a természet legfélelmetesebb jelenségei közé tartoznak. Ezek a forgó légoszlopok óriási pusztítást végezhetnek, miközben jellegzetes tölcsérformájuk is meghökkentő látványt nyújt. Hasonlóan alakulnak ki a víztölcsérek, amelyek tengerek és tavak fölött is megjelenhetnek.

A szupercellás zivatarok is komoly veszélyt jelenthetnek. Hatalmas, örvénylő felhőrendszereikhez heves esőzés, jégeső és villámlás társulhat, a sötét égboltot pedig időnként vakító fények világítják meg. A világ egyes részein pedig olyan elképesztő mennyiségű hó hullhat, hogy a hótorlaszok pedig több méter magasra is nőhetnek.

A képre kattintva galéria nyílik:

időjárási anomáliák
időjárási anomáliák
időjárási anomáliák
időjárási anomáliák
időjárási anomáliák
időjárási anomáliák
időjárási anomáliák
időjárási anomáliák
időjárási anomáliák
időjárási anomáliák
időjárási anomáliák
időjárási anomáliák
időjárási anomáliák
időjárási anomáliák
Galéria: Elképesztő időjárási anomáliák
Fotó: GettyImages
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Elképesztő időjárási anomáliák

Lenyűgöző természeti és időjárási jelenségek

Nem minden természeti látványosság jár pusztító időjárással. Az éjszakai égbolt több meglepetést is tartogat. A sarki fény, más néven aurora borealis, zöldes, lilás és vöröses fényekkel ragyoghatja be az eget. A jelenség kialakulásában a Napból érkező töltött részecskék és a Föld mágneses környezete játszik szerepet.

Legalább ilyen érdekes a vérhold. Teljes holdfogyatkozáskor a Hold vöröses árnyalatot ölthet, amit a Föld légkörén áthaladó napfény idéz elő.

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