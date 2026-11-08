Lenyűgöző égi jelenségek: hihetetlen, milyen látványra képes a természet – galéria

Némelyikük percek alatt kialakul. Más jelenségek során egészen különleges körülmények szükségesek, és előfordul, hogy az égbolt pillanatok alatt teljesen megváltoztatja az arcát. A szokatlan felhőformák, a vöröses fényben úszó Hold és a színpompás sarki fény – az aurora borealis – lenyűgöző látványa sokak számára nyújthat örömet. Nézd meg galáriánkban a természet csodáit!
Hatalmas viharok, tornádók és elképesztő havazások
A tornádók a természet legfélelmetesebb jelenségei közé tartoznak. Ezek a forgó légoszlopok óriási pusztítást végezhetnek, miközben jellegzetes tölcsérformájuk is meghökkentő látványt nyújt. Hasonlóan alakulnak ki a víztölcsérek, amelyek tengerek és tavak fölött is megjelenhetnek.
A szupercellás zivatarok is komoly veszélyt jelenthetnek. Hatalmas, örvénylő felhőrendszereikhez heves esőzés, jégeső és villámlás társulhat, a sötét égboltot pedig időnként vakító fények világítják meg. A világ egyes részein pedig olyan elképesztő mennyiségű hó hullhat, hogy a hótorlaszok pedig több méter magasra is nőhetnek.
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Lenyűgöző természeti és időjárási jelenségek
Nem minden természeti látványosság jár pusztító időjárással. Az éjszakai égbolt több meglepetést is tartogat. A sarki fény, más néven aurora borealis, zöldes, lilás és vöröses fényekkel ragyoghatja be az eget. A jelenség kialakulásában a Napból érkező töltött részecskék és a Föld mágneses környezete játszik szerepet.
Legalább ilyen érdekes a vérhold. Teljes holdfogyatkozáskor a Hold vöröses árnyalatot ölthet, amit a Föld légkörén áthaladó napfény idéz elő.