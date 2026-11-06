Letartóztatták Meghan Markle apját, súlyos bűncselekménnyel gyanúsítják

Letartóztatták Thomas Markle-t, Meghan Markle különélő édesapját Floridában. A 82 éves férfit pénteken szövetségi ügynökök vették őrizetbe abban a lakóotthonban, ahol jelenleg él. A Page Six értesülése szerint az intézkedés gyermekpornográfia birtoklásával kapcsolatos nyomozás része.

Thomas Markle: letartóztatták Meghan Markle apját gyermekpornográfia gyanújával Fotó: Pool / Getty Images

Az ügy még a Fülöp-szigeteken kezdődött, miután Thomas Markle fia, Thomas Markle Jr. állítólag több száz, akár több ezer, kiskorúakat ábrázoló felvételt talált apja egyik tárolójában. A férfi elmondása szerint egyes képeken 10–11 éves lányok szerepeltek szexuális cselekmények közben. A fia ezt követően átadta az anyagokat a helyi rendőrségnek.

A nyomozás a Cebu városában működő rendőrség bevonásával indult, később pedig további, állítólag szintén gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokról érkeztek hírek egy mexikói raktárból is. A Page Six megkereste az amerikai Szövetségi Nyomozó Irodát az ügyben.

Családi viszály és súlyos vádak

Thomas Markle Jr. bejelentése komoly családi konfliktust robbantott ki. Meghan Markle féltestvére, Samantha Markle megvédte az édesapjukat, és azzal vádolta testvérét, hogy anyagi érdekből találta ki a történetet. Samantha párja szintén hazugságnak nevezte a vádakat.

Thomas Markle korábban maga is határozottan tagadta a vele szemben megfogalmazott állításokat. A Daily Mailnek azt mondta, sokkolták és mélyen megbántották fia kijelentései, és „beteg hazugságoknak” nevezte azokat.

Meghan Markle októberben közleményben reagált az ügyre. A sussexi hercegné azt mondta, mélyen megrázták az édesapjával kapcsolatos vádak, és mindenekelőtt az esetleges áldozatok biztonságát és védelmét tartja fontosnak.

Thomas Markle májusban költözött Floridába, miután a Fülöp-szigeteken agyvérzést kapott, majd egy vérrög miatt a bal lábát is amputálni kellett. A sajtóbeszámolók szerint demenciával is diagnosztizálták, jelenleg egy ilyen betegek ellátására szakosodott lakóotthonban él.