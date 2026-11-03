Zavarta a szomszéd hangos zenéje, tízéves fiával hozatott pisztolyt, a kisfiú agyonlőtte a kamaszlányt

Gyilkossággal és több más bűncselekménnyel vádolnak egy 40 éves amerikai anyát, aki a rendőrség szerint pisztolyért küldte tízéves fiát, miután összeszólalkozott a szomszédaival. A kisfiú elővette a fegyvert, majd egyetlen lövéssel végzett a 17 éves lánnyal. A tragédia egy hangos zene miatti veszekedésből indult az új-mexikói Albuquerque-ben – adta hírül az AP NEWS.

Hangos zene miatt robbant ki a veszekedés, amelynek végén egy 16 éves lány meghalt. A hatóságok szerint a 40 éves anya saját tízéves fiát küldte pisztolyért.

Fotó: RAFAEL LOPEZ / AFP

Hangos zene miatt veszett össze a szomszédaival

A rendőrségi jelentés szerint Elaina Gomez-Villeda szombaton azért kereste fel szomszédait, mert zavarta a hangos zene, és arra kérte őket, halkítsák le. A szomszédasszony azonban közölte vele, hogy szerinte a zene nem szól túl hangosan, mire Gomez-Villeda visszament a lakásába.

Néhány perccel később a szomszédasszony és tinédzser lánya éppen biztonsági kamerát szerelt volna fel a bejárati ajtó fölé, amikor a 40 éves anya ismét szóváltásba keveredett velük. A vita tettlegességig fajult, a fiatal lány pedig megpróbálta szétválasztani a veszekedőket.

A gyanú szerint Gomez-Villeda ekkor arra utasította tízéves fiát, hogy menjen be a lakásba, és hozza ki a pisztolyát. A kisfiú visszatért a fegyverrel, majd egyetlen lövést adott le a 17 éves lányra, aki belehalt sérüléseibe.

Gyilkossággal és gyermekbántalmazással vádolják

A lövöldözés után a nő visszavitte fiát a lakásba, majd felhívta férjét és értesítette a rendőrséget. A nyomozóknak később azt állította, hogy a szomszédai rátámadtak, miután kifogásolta a hangos zenét.

A lakás átkutatásakor több olyan lőfegyvert is találtak, amelyeket nem zártak el biztonságosan. Az épület előtt egy revolver is előkerült, amelyet a hatósági adatbázisban lopottként tartottak nyilván.

A 40 éves Gomez-Villeda ellen emberölés, gyermekbántalmazás és kiskorú bűnelkövetésre ösztönzése miatt indult eljárás. Az ügyészek azt indítványozták, hogy a tárgyalásig maradjon őrizetben.

Érvelésük szerint magatartása mások életének és biztonságának szélsőséges semmibevételét mutatja.

A tízéves fiút egyelőre nem vádolták meg. A hatóságok az ügyészséggel együtt vizsgálják a további jogi lehetőségeket, figyelembe véve a gyermek életkorát.