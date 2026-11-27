Hatalmas tömegbaleset bénította meg a svájci A1-es autópályát péntek hajnalban. Effretikon és Winterthur-Töss között 37 jármű rohant egymásba, tíz ember megsérült. A rendőrség szerint a rendkívül csúszós útburkolat is közrejátszhatott a karambolban – írja a Schweizer Radio und Fernsehen.

Jégpályává változott az autópálya Svájcban, majd egymásba csúsztak a járművek. A hatalmas tömegbalesetben 37 autó, kisteherautó és kamion volt érintett.

Fotó: Zürichi Kantonrendőrség (Kantonspolizei Zürich) Facebook-oldala

Több kilométeres torlódás alakult ki

A baleset 5:45 körül, a Hammermühleviaduktnál történt, a Sankt Gallen felé vezető oldalon.

A helyszínen 23 személyautó, hat kisteherautó és nyolc teherautó ütközött össze.

A balesetben hatan könnyebben, négyen közepesen súlyosan sérültek meg. A sértetlen utasokat a mentők a közeli Kemptthal pihenőhelyre kísérték, ahol melegben hallgatták meg őket a történtekről. A helyszínen maradt összetört járművek többségét el kellett szállítani.

Ezért történhetett a tömegbaleset

A történtek pontos körülményeit még vizsgálják, a hatóságok szerint azonban a téli útviszonyoknak komoly szerepük lehetett. Egy helyszíni operatőr szerint fél hét körül

a hídon már szinte jégpálya volt az úttest.

Az A1 érintett szakaszát Sankt Gallen irányába teljesen lezárták. A hatóságok arra kérték az autósokat, hogy nagy ívben kerüljék el a térséget, mert jelentős torlódások alakultak ki. A lezárás várhatóan késő délutánig maradt érvényben.