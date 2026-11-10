Ötven jármű is érintett lehetett, halálos tömegbaleset történt egy bolgár autópályán – fotók

Tizenegy ember meghalt, ötvenen pedig megsérültek kedden egy tömegbalesetben Bulgária keleti részén, a Szófiát Burgasszal összekötő A1-es autópályán – közölte Rumen Radev bolgár miniszterelnök.

A sűrű köd is szerepet játszhatott a bulgáriai tömegbaleset kialakulásában

Fotó: IVAN YANEV / BGNES NEWS AGENCY / / AFP

A Reuters információi szerint a baleset az autópálya egyik sűrű köddel borított szakaszán történt, ahol több tucat személyautó és tehergépkocsi ütközött össze, az út mindkét oldalán.

A helyi sajtóban megjelent felvételeken összeroncsolódott, felborult és az úttestről lesodródott járművek láthatók. A balesetsorozat az autópálya összesen hat sávját érintette.

A helyszínre rendőrök, tűzoltók és mentőegységek érkeztek. A bolgár belügyminisztérium tájékoztatása szerint ötven sérültet szállítottak kórházba.

Mintegy ötven autó és tehergépkocsi ütközött össze

Fotó: HANDOUT/ SVOBODEN GLAS/ MIHAIL D / AFP

A sűrű köd okozhatta a tömegbalesetet

Ljubomir Nikolov, a bolgár belügyminisztérium főtitkára a helyszínen tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy a balesetet feltehetően a sűrű köd okozta.

Az eddigi információk szerint a balesetsorozat egy autóbusz és egy tehergépkocsi ütközésével kezdődött az autópálya Burgasz felé vezető oldalán.

Todor Misinev, a belügyminisztérium jamboli regionális igazgatóságának főfelügyelője a Nova TV-nek elmondta, hogy a mentés idején még többen a járművek roncsai közé szorulva vártak segítségre.

Rendőrök a kiégett járművek mellett a bulgáriai Trákia autópályán

Fotó: HANDOUT/ SVOBODEN GLAS/ MIHAIL D / AFP

Hangsúlyozta, hogy a hatóságok elsődleges feladata a bajbajutottak kimentése, a baleset körülményeinek részletes vizsgálata pedig csak a mentési munkálatok befejezése után kezdődhet meg.