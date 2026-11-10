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tömegbaleset

Ötven jármű is érintett lehetett, halálos tömegbaleset történt egy bolgár autópályán – fotók

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Súlyos közlekedési szerencsétlenség történt kedden Bulgária keleti részén, ahol több tucat jármű ütközött össze egy autópályán. A tömegbaleset számos halálos áldozatot és sérültet követelt, a mentőegységek nagy erőkkel dolgoznak a helyszínen.
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tömegbalesethalálos balesetBulgária

Tizenegy ember meghalt, ötvenen pedig megsérültek kedden egy tömegbalesetben Bulgária keleti részén, a Szófiát Burgasszal összekötő A1-es autópályán – közölte Rumen Radev bolgár miniszterelnök.

A sűrű köd is szerepet játszhatott a bulgáriai tömegbaleset kialakulásában
A sűrű köd is szerepet játszhatott a bulgáriai tömegbaleset kialakulásában
Fotó: IVAN YANEV / BGNES NEWS AGENCY / / AFP

A Reuters információi szerint a baleset az autópálya egyik sűrű köddel borított szakaszán történt, ahol több tucat személyautó és tehergépkocsi ütközött össze, az út mindkét oldalán. 

A helyi sajtóban megjelent felvételeken összeroncsolódott, felborult és az úttestről lesodródott járművek láthatók. A balesetsorozat az autópálya összesen hat sávját érintette.

A helyszínre rendőrök, tűzoltók és mentőegységek érkeztek. A bolgár belügyminisztérium tájékoztatása szerint ötven sérültet szállítottak kórházba.

Mintegy ötven autó és tehergépkocsi ütközött össze Fotó: HANDOUT/ SVOBODEN GLAS/ MIHAIL D / AFP This aerial photograph, taken on November 10, 2026, shows the wreckage of vehicles following a multiple-vehicle collision on the Trakia motorway near Zinnitsa, southeastern Bulgaria. Eleven people died and dozens were injured on November 10, 2026 in pileups on both sides of a motorway in southeastern Bulgaria, whose roads rank as the most dangerous in the EU. The pileups snaring dozens of vehicles took place in thick fog near Yambol in the southeast of the Balkan nation, on the highway linking the capital Sofia to the city of Burgas on the Black Sea. An estimated 50 cars and trucks were involved in the accident, the regional governor of Yambol, Georgi Chalakov, told the BTA state news agency, as government officials rushed to the scene. (Photo by HANDOUT/ SVOBODEN GLAS/ MIHAIL DINEV / AFP) / BULGARIA OUT
Mintegy ötven autó és tehergépkocsi ütközött össze
Fotó: HANDOUT/ SVOBODEN GLAS/ MIHAIL D / AFP

A sűrű köd okozhatta a tömegbalesetet

Ljubomir Nikolov, a bolgár belügyminisztérium főtitkára a helyszínen tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy a balesetet feltehetően a sűrű köd okozta.

Az eddigi információk szerint a balesetsorozat egy autóbusz és egy tehergépkocsi ütközésével kezdődött az autópálya Burgasz felé vezető oldalán.

Todor Misinev, a belügyminisztérium jamboli regionális igazgatóságának főfelügyelője a Nova TV-nek elmondta, hogy a mentés idején még többen a járművek roncsai közé szorulva vártak segítségre.

Rendőrök a kiégett járművek mellett a bulgáriai Trákia autópályán
Rendőrök a kiégett járművek mellett a bulgáriai Trákia autópályán
Fotó: HANDOUT/ SVOBODEN GLAS/ MIHAIL D / AFP

Hangsúlyozta, hogy a hatóságok elsődleges feladata a bajbajutottak kimentése, a baleset körülményeinek részletes vizsgálata pedig csak a mentési munkálatok befejezése után kezdődhet meg.

Ursula von der Leyen megszakította bulgáriai látogatását

Ursula von der Leyen a történtek miatt bejelentette, hogy lerövidíti bulgáriai látogatását. Az Európai Bizottság elnöke részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és köszönetet mondott a mentésben részt vevő egységeknek.

 

 

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