Ötven jármű is érintett lehetett, halálos tömegbaleset történt egy bolgár autópályán – fotók

Tizenegy ember meghalt, ötvenen pedig megsérültek kedden egy tömegbalesetben Bulgária keleti részén, a Szófiát Burgasszal összekötő A1-es autópályán – közölte Rumen Radev bolgár miniszterelnök.
A Reuters információi szerint a baleset az autópálya egyik sűrű köddel borított szakaszán történt, ahol több tucat személyautó és tehergépkocsi ütközött össze, az út mindkét oldalán.
A helyi sajtóban megjelent felvételeken összeroncsolódott, felborult és az úttestről lesodródott járművek láthatók. A balesetsorozat az autópálya összesen hat sávját érintette.
A helyszínre rendőrök, tűzoltók és mentőegységek érkeztek. A bolgár belügyminisztérium tájékoztatása szerint ötven sérültet szállítottak kórházba.
A sűrű köd okozhatta a tömegbalesetet
Ljubomir Nikolov, a bolgár belügyminisztérium főtitkára a helyszínen tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy a balesetet feltehetően a sűrű köd okozta.
Az eddigi információk szerint a balesetsorozat egy autóbusz és egy tehergépkocsi ütközésével kezdődött az autópálya Burgasz felé vezető oldalán.
Todor Misinev, a belügyminisztérium jamboli regionális igazgatóságának főfelügyelője a Nova TV-nek elmondta, hogy a mentés idején még többen a járművek roncsai közé szorulva vártak segítségre.
Hangsúlyozta, hogy a hatóságok elsődleges feladata a bajbajutottak kimentése, a baleset körülményeinek részletes vizsgálata pedig csak a mentési munkálatok befejezése után kezdődhet meg.
Ursula von der Leyen megszakította bulgáriai látogatását
Ursula von der Leyen a történtek miatt bejelentette, hogy lerövidíti bulgáriai látogatását. Az Európai Bizottság elnöke részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és köszönetet mondott a mentésben részt vevő egységeknek.