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iskola

Tömeges rosszullét egy romániai iskolában, több mint húsz gyereket kórházba vittek

21 perce
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Riasztották a mentőket és a tűzoltókat egy romániai iskolához, miután több diák rosszul lett. A tömeges rosszullét miatt a hatóságok a vörös beavatkozási tervet is életbe léptették.
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iskolahatóságokrosszullétkórház

Több mint húsz gyermeket és egy felnőttet szállítottak kórházba egy romániai iskolából, miután több diák rosszullétre panaszkodott. A tömeges rosszullét a Neamț megyei Szabófalván (Săbăoani), a Vasile Alecsandri Líceumban történt csütörtökön.

Tömeges rosszullét egy romániai iskolában, diákok a kórházban
Tömeges rosszullét egy romániai iskolában, diákok a kórházban
Fotó: Pexels

Az eset egy hatodik osztály több tanulóját érintette, akik fejfájásra, torokirritációra és szédülésre panaszkodtak. A történtek miatt a hatóságok életbe léptették a tömeges megbetegedések esetén alkalmazott protokollt – közölte Irina Popa, a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szóvivője az Agerpres hírügynökséggel.

A helyszínre tűzoltók, SMURD-egységek és mentők érkeztek. A hatóságok a Bákó megyei katasztrófavédelem vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris veszélyhelyzetekre szakosodott egységét is értesítették.

A News.ro beszámolója szerint 12 óra 32 perckor életbe léptették a vörös beavatkozási tervet. Az iskola épületéből összesen 206 gyermeket és 12 felnőttet evakuáltak.

A katasztrófavédelem később pontosította a kórházba szállítottak számát: a rosszullétek miatt 22 gyermeket és egy felnőttet vittek egészségügyi intézménybe. A hatóságok vizsgálják, mi okozhatta a diákok panaszait.

 

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