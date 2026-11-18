November 17-én, kedden 17 óra 30 perc körül rövid életű, de erős tornádó alakult ki az észak-franciaországi Boiry-Becquerelle településen, Pas-de-Calais megyében.

Tornádó volt Franciaországban. Fotó: VALERY HACHE / AFP

A forgószél 26 lakóház tetőszerkezetét rongálta meg, egy családnak pedig átmenetileg másik szállást kellett biztosítani az éjszakára.

A tornádó egy villanyoszlopot is kidöntött, emiatt mintegy tíz háztartásban megszűnt az áramszolgáltatás. Az áramellátást később helyreállították.

A hatóságok tájékoztatása szerint a természeti jelenségben senki sem sérült meg.

Tornádó rongált meg 26 házat Franciaországban

A francia meteorológiai szolgálat, a Météo-France előrejelzése szerint november 18-án továbbra is erős szélre kell számítani az ország északi részén.

A szárazföld belsejében akár 80 kilométer/órás széllökések is előfordulhatnak, a La Manche csatorna mentén pedig ennél erősebb széllökések sem kizártak.

Az északi tengerparton gyakori záporok várhatók, amelyekből a nap második felében zivatarok alakulhatnak ki. A csapadékos időjárás később az ország északi és középső területeire is átterjedhet.

🔴 📺 #LE20H de @TF1 avec @GillesBouleau Près d'Arras, un village en partie détruit par un gros coup de vent Deux rues du village de Boiry-Becquerelle ont été particulièrement touchées ce mardi après-midi. https://t.co/X61QcPPaLJ — TF1Info (@TF1Info) November 17, 2026

Pas-de-Calais és Somme megyében narancssárga figyelmeztetés van érvényben a heves esőzések és a villámárvizek veszélye miatt. A riasztás november 19-ig tarthat.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy lehetőség szerint korlátozzák a szabadtéri tevékenységeket, az autósok pedig indulás előtt tájékozódjanak az utak állapotáról.

A Loire folyótól északra november 19-én is folytatódhat az esőzés, miközben az Alpokban a hétvégéig havazás várható.

Észak-Franciaország egyébként az ország tornádók által leginkább veszélyeztetett térségei közé tartozik. Szeptemberben Normandiában egy hasonló forgószél 35 lakóházban okozott károkat.