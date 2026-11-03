Elképesztő történet: egy órára indultak útnak, három hónapig hánykolódtak az óceánon

Hihetetlen túlélési történet látott napvilágot, miután kiderült, hogy egy hónapok óta eltűnt csónak utasai közül többeknek is sikerült életben maradniuk a Csendes-óceán kegyetlen vizein. A kilencfős társaság a mikronéziai Murilo szigetéről indult el egy mindössze egyórás csónakútra, ám egy vihar keresztülhúzta a számításaikat. Három hónappal később öt embert találtak meg, köztük két gyereket, négy társuk sorsa azonban továbbra is ismeretlen.

Hónapokon át sodródtak a Csendes-óceán vad hullámjain – elképesztő történet a túlélésről (a kép illusztráció) Fotó: Shoeb Khan - shoeb.khan20@gmail.com / Pexels

Három hónap után mentették meg a túlélőket

A kilencfős társaság július végén indult el a mikronéziai Murilo szigetéről a szomszédos Ruo szigetére. Útközben azonban hatalmas viharba kerültek, amely letérítette a csónakot az eredeti útvonaláról.

A hajó mintegy 5500 kilométert sodródott a Csendes-óceánon, mire három hónappal később a Kiribatihoz tartozó Fanning-szigetnél helyiek felfedezték az öt túlélőt.

Az öt embert vasárnap – 2026. november 1-én – mentették meg, majd a szigeten orvosi ellátásban részesültek. Jelenleg egy helyi templom lelkésze gondoskodik róluk, a hatóságok pedig azt javasolták, hogy további kezelésre szállítsák őket a közeli Kiritimati-szigetre.

Az amerikai parti őrség korábban nagyszabású keresést indított az eltűnt hajósok felkutatására, ám augusztus 9-én eredménytelenül felfüggesztették az akciót.

A csónak eredetileg kilenc utassal indult útnak, négy ember sorsa azonban továbbra is ismeretlen. A túlélők egyelőre nem beszéltek arról, hogyan sikerült három hónapon keresztül életben maradniuk a tengeren – írja a Daily Mail.

Five people including two children are rescued after three months adrift in the Pacific having been blown off course in small boat https://t.co/TuZBKICwgZ — Daily Mail (@DailyMail) November 2, 2026

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