A kínai Szecsuan tartományban található pancsehuai állatkert munkatársai felhagytak a 19 éves, Pan Baobao nevű túlsúlyos leopárd fogyókúráztatásával. A szakemberek szerint az állat életkorára tekintettel már nem ajánlott a testsúlycsökkentés, ehelyett egészségi állapotának megőrzésére összpontosítanak – számolt be róla a New York Post.

A túlsúlyos leopárd jellegzetes testalkatával vált ismertté a közösségi médiában

Internetes sztárrá vált a túlsúlyos leopárd Pan Baobao az elmúlt években jellegzetes, gömbölyded testalkatával vált ismertté a közösségi médiában. Népszerűségéhez hozzájárult, hogy sokak szerint feltűnően hasonlít a Zootropolis című animációs film pocakos gepárdrendőrére, Benjamin Karmanagyra. Az állatkert 2024-ben szigorú testsúlycsökkentő programot indított. A gondozók módosították a nagymacska étrendjét, és igyekeztek több mozgásra ösztönözni. Később szakértőkkel egyeztetve megszüntették a kalóriacsökkentett étrendet, és nagyobb kifutót biztosítottak az állatnak.

Már nem a fogyás az elsődleges cél

Csang Szung-ven, az állatkert szóvivője elmondta, hogy továbbra is odafigyelnek a leopárd táplálkozására, azonban előrehaladott életkora miatt már nem törekednek testsúlyának csökkentésére.

Ebben az életszakaszban a legfontosabb, hogy megőrizzük az állat jelenlegi állapotát és egészségét

– fogalmazott a szóvivő, hozzátéve, hogy az elegendő táplálék mellett a megfelelő tápanyagbevitel is fontos.

Pan Baobao naponta több mint 450 gramm marhahúst, valamint csirkehúst kap a kiegyensúlyozott táplálkozás érdekében.

Az állatorvosi vizsgálat szerint jó egészségnek örvend

Bár egyes látogatók szerint a leopárd tovább gömbölyödött, az állatkert tájékoztatása alapján testsúlya nem változott jelentősen. A közelmúltban elvégzett állatorvosi vizsgálat szerint a nagymacska jó egészségi állapotban van.

A gondozók célja, hogy Pan Baobao megőrizze jelenlegi testsúlyát, aktív maradjon, és minél kényelmesebben tölthesse idős éveit.