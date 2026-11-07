Váratlanul meghalt Tupac gyilkosának ügyvédje – néhány napja még a fellebbezésen dolgozott

Holtan találták pénteken Las Vegas-i otthonában Michael Sanft amerikai ügyvédet, aki a rapper Tupac Shakur meggyilkolásáért elítélt Duane „Keffe D” Davis védelmét látta el. Az 55 éves férfi haláláról barátja, Michael Sloan számolt be a Las Vegas Review-Journal című lapnak.

Duane Davis (jobbra), akit Tupac Shakur rapper 1996-os meggyilkolásában bűnösnek találtak, védőügyvédje, Michael Sanft társaságában a Las Vegas-i bíróságon 2026. augusztus 31-én

Fotó: BIZUAYEHU TESFAYE / POOL

Az ügyvéd halálának pontos oka egyelőre nem ismert, a hatóságok további részleteket nem közöltek. A rendőrség tájékoztatása szerint ugyanakkor semmi nem utal arra, hogy bűncselekmény történt volna.

Sanft október 30-án, mindössze egy héttel a halála előtt nyújtott be fellebbezési szándéknyilatkozatot Davis elítélése ellen – derül ki a FOX5 Las Vegas által ismertetett bírósági dokumentumokból.

Évtizedekkel Tupac meggyilkolása után született ítélet

A 63 éves Duane Davist október 13-án 40 évtől életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték, miután az esküdtszék bűnösnek találta az 1996-os gyilkosságban játszott szerepe miatt.

Tupac Shakurt 1996 szeptemberében, Las Vegasban egy elhaladó autóból támadták meg. A 25 éves rappert négy lövés érte, sérüléseibe hat nappal később a kórházban belehalt.

A bíróság megállapítása szerint Davis szervezte meg a rapper elleni támadást. A férfi korábban többször is beszélt a gyilkosságban játszott szerepéről, többek között 2019-ben megjelent visszaemlékezésében.

A gyilkosságot néhány órával korábban történt összetűzés előzte meg. Davis unokaöccsét, Orlando Andersont Tupac Shakur és társai bántalmazták a Las Vegas-i MGM Grand kaszinóban.

A hatóságok szerint Anderson adta le a halálos lövéseket, míg Davis a támadás megszervezésében vett részt. Anderson 1998-ban egy lövöldözésben életét vesztette, Davis pedig az első személy volt, aki ellen vádat emeltek a rapper meggyilkolásával kapcsolatban.

Az ügyvéd az ítélet után is kitartott védence mellett

Michael Sanft Nevada állam ismert büntetőügyvédje volt, aki díjazás nélkül vállalta Davis képviseletét.

Az ítélethirdetést követően a FOX5 televíziónak arról beszélt, hogy védőcsapatával minden tőlük telhetőt megtettek az ügyben, és nem látja, mit tehettek volna másként.

Az ügyvéd felidézte azt is, hogy csalódott volt az esküdtszék döntése miatt, védence azonban igyekezett megnyugtatni. Davis az ítélet után arra emlékeztette, hogy az eljárásnak még nincs vége, és a fellebbezés újabb lehetőséget jelenthet.

Sanft halála előtt néhány nappal meg is kezdte az ítélet megtámadásához szükséges jogi eljárást.