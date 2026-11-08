Új őrület hódít a turisták között: szándékosan eltűnnek a világ elől

Új trend terjed a turisták körében: sokan tudatosan megszakítják a kapcsolatot a külvilággal, hogy néhány napig ne kelljen üzenetekkel, e-mailekkel és közösségi oldalakkal foglalkozniuk. A jelenségnek már neve is van: deadzoning – derül ki a Far Out Magazine cikkéből.

Elegük lett az állandó online jelenlétből: új őrület terjed a turisták között.

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Turisták, akik nem akarnak elérhetőek lenni

A deadzoning lényege, hogy az ember valóban átélje az utazást, ahelyett hogy folyamatosan a képernyőt figyelné vagy minden pillanatot megosztana. Van, aki csak kikapcsolja az értesítéseket, más töröl néhány alkalmazást, vagy órákra a táskájába teszi a készülékét.

A radikálisabb változat már teljes elvonulást jelent: erdei kunyhó, távoli hegyi menedék vagy olyan sziget, ahol még mobilhálózat sincs. A cél ugyanaz: néhány napra megszűnni elérhetőnek lenni.

A fiatalok különösen nyitottak rá

A jelenséget a felmérések is alátámasztják. A Hilton 2025-ös trendjelentése szerint

a turisták 24 százaléka gyakrabban kapcsolja ki a közösségi médiát az utazásai során, mint korábban.

Telefon nélkül nyaralnak, és még élvezik is: egyre népszerűbb az új trend.

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Az EY brit kutatása szerint a megkérdezettek 38 százaléka aggódik a képernyő előtt töltött idő miatt, és digitális detoxot tervez. A 18–34 évesek között ez az arány már 47 százalék.

Ausztráliában még magasabb számot mértek: a 18–25 évesek 76 százaléka fontolóra venné, hogy digitális szünetet tart az utazása alatt.

A Z generáció közben az analóg élmények iránt is érdeklődik. A közösségi oldalakon ismét népszerű az analóg fotózás, miközben sok fiatal a laptop helyett újra jegyzetfüzetet választ.

Könnyebbé tette az utazást, mégis zavaró lehet

Az okostelefonok számos kellemetlenségtől megkímélik az utazókat. Térképet használhatunk, pillanatok alatt lefordíthatunk egy idegen nyelvű szöveget, éttermet kereshetünk, és a beszállókártya is mindig kéznél van.

Ugyanakkor a munka és a hétköznapok is könnyen velünk tarthatnak. Egy üzenetből gyorsan több lesz, az e-mailek válaszra várnak, a közösségi oldalak pedig folyamatosan új tartalmakkal bombáznak.

Ezért terjed a mikro-deadzoning is: valaki repülő üzemmódba kapcsol, offline térképet tölt le, majd néhány órára egyszerűen eltűnik a digitális térből.

Nem minden pillanatot kell megosztani

A trend mögött az a felismerés áll, hogy az utazás könnyen túlságosan megtervezetté válhat. Már előre tudhatjuk, melyik járattal induljunk, hol találjuk a legjobb éttermet, melyik kilátópontnál készül a legtökéletesebb fotó, sőt akár egy mesterséges intelligencia is összeállíthatja az útitervet.

A deadzoning ennek az ellenkezőjét kínálja: kevesebb tervezést, kevesebb képernyőt és több valódi élményt.

Nem kell hozzá feltétlenül egy távoli szigetre menni. Néha az is elég, ha néhány órára a szállodában marad a készülék, és az ember egyszerűen hagyja, hogy magával ragadja az ismeretlen környezet. És persze nem készít róla posztot.