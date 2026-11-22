Legalább három ember meghalt, 36-ot pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván, miután szombaton tűz ütött ki egy édességgyárban az indonéziai Jáva szigetének nyugati részén. A mentőegységek vasárnap is folytatták a kutatást az épület megrongálódott részein, mivel attól tartanak, hogy több munkás is a romok alatt rekedt – számolt be róla a BBC.

A tűzoltók órákon át küzdöttek a lángokkal a Banten tartományban található édességgyárnál

Fotó: MOHAMMAD HASHEMI RAFSANJANI / AFP

Az indonéz nemzeti kutató-mentő szolgálat vasárnapi tájékoztatása szerint 15 túlélőt találtak meg, további négy embert pedig kórházba, illetve egy helyi egészségügyi intézménybe szállítottak. Sérüléseik súlyosságáról egyelőre nem közöltek részleteket.

A gyár Banten tartomány Serang körzetében, Jakartától mintegy 50 kilométerre nyugatra található. Andra Soni, a tartomány kormányzója közölte, hogy a tűz keletkezésekor a becslések szerint mintegy 60 ember tartózkodhatott az üzemben.

A Kompas TV beszámolója szerint a tűzoltókat szombaton helyi idő szerint 16.30-kor riasztották az épülethez, amely a kiérkezésükkor már nagy területen égett.

Tubugas Machfudz tűzoltósági tisztviselő elmondta, hogy a lángok kiterjedése miatt nem tudták megállapítani, megfelelően működött-e a gyár tűzvédelmi rendszere.

A helyszínen készült fényképeken és videófelvételeken látható, amint a lángok elborítják a gyár épületét, miközben a tűzoltók az oltáson dolgoznak. A vasárnap reggeli felvételeken a mentőegységek legalább egy holttestet emelnek ki a romok közül.

A mentőegységek egy áldozat holttestét szállítják el a tűz sújtotta indonéziai édességgyárból

Fotó: MOHAMMAD HASHEMI RAFSANJANI / AFP

A hatóságok egyelőre nem állapították meg a tűz keletkezésének okát.

A tűz után 36 embert továbbra is keresnek

A mentőcsapatok vasárnap is folytatták a kutatást az eltűnt dolgozók után, miközben a tűzoltók az épület egyes részein még mindig a lángok megfékezésén dolgoztak.

Az AFP által idézett helyi televíziós beszámolók szerint az eltűnt munkások hozzátartozói a gyár előtt gyűltek össze, ahol a mentési munkálatok fejleményeiről vártak tájékoztatást.

A hatóságok közlése szerint az érintett üzem a PT Fonusa Agung Mulia vállalat tulajdonában van. A társaság az UNIFAM leányvállalata, amely Indonézia egyik legnagyobb élelmiszer- és italgyártó vállalata.