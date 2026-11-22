Legalább három ember meghalt, 36-ot pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván, miután szombaton tűz ütött ki egy édességgyárban az indonéziai Jáva szigetének nyugati részén. A mentőegységek vasárnap is folytatták a kutatást az épület megrongálódott részein, mivel attól tartanak, hogy több munkás is a romok alatt rekedt – számolt be róla a BBC.
Az indonéz nemzeti kutató-mentő szolgálat vasárnapi tájékoztatása szerint 15 túlélőt találtak meg, további négy embert pedig kórházba, illetve egy helyi egészségügyi intézménybe szállítottak. Sérüléseik súlyosságáról egyelőre nem közöltek részleteket.
A gyár Banten tartomány Serang körzetében, Jakartától mintegy 50 kilométerre nyugatra található. Andra Soni, a tartomány kormányzója közölte, hogy a tűz keletkezésekor a becslések szerint mintegy 60 ember tartózkodhatott az üzemben.
A Kompas TV beszámolója szerint a tűzoltókat szombaton helyi idő szerint 16.30-kor riasztották az épülethez, amely a kiérkezésükkor már nagy területen égett.
Tubugas Machfudz tűzoltósági tisztviselő elmondta, hogy a lángok kiterjedése miatt nem tudták megállapítani, megfelelően működött-e a gyár tűzvédelmi rendszere.
A helyszínen készült fényképeken és videófelvételeken látható, amint a lángok elborítják a gyár épületét, miközben a tűzoltók az oltáson dolgoznak. A vasárnap reggeli felvételeken a mentőegységek legalább egy holttestet emelnek ki a romok közül.
A hatóságok egyelőre nem állapították meg a tűz keletkezésének okát.
A tűz után 36 embert továbbra is keresnek
A mentőcsapatok vasárnap is folytatták a kutatást az eltűnt dolgozók után, miközben a tűzoltók az épület egyes részein még mindig a lángok megfékezésén dolgoztak.
Az AFP által idézett helyi televíziós beszámolók szerint az eltűnt munkások hozzátartozói a gyár előtt gyűltek össze, ahol a mentési munkálatok fejleményeiről vártak tájékoztatást.
A hatóságok közlése szerint az érintett üzem a PT Fonusa Agung Mulia vállalat tulajdonában van. A társaság az UNIFAM leányvállalata, amely Indonézia egyik legnagyobb élelmiszer- és italgyártó vállalata.