Súlyos tűzeset történt vasárnap este egy berlini kórházban, ahol egy betegszobában csaptak fel a lángok. A berlini kórháztűzben 15 ember megsérült, egyikük életveszélyes állapotban van. A rendőrség gyanúja szerint az egyik beteg szándékosan felgyújthatta a saját kórházi ágyát - írja a német RTL.

Egy ember életveszélyesen megsérült a tűzben - Fotó: SOEREN STACHE / DPA

Egy betegszobában keletkezett a tűz

A tűz november 22-én, vasárnap este keletkezett a Berlin Lichtenberg városrészében található kórház egyik épületrészének első emeletén.

A lángok egy betegszobában csaptak fel, a tűzoltóknak azonban sikerült megfékezniük a tüzet.

A keletkező füst időközben az épület más részeire is átterjedt, ezért a mentőegységeknek a kórház egy részét ki kellett üríteniük. A tűzoltóság első tájékoztatása szerint egy ember életveszélyesen, egy másik pedig súlyosan megsérült. Mindkettőjüket orvosi kísérettel másik kórházba szállították.

További 13 ember könnyebb sérüléseket szenvedett.

Egy beteg gyújthatta fel a saját ágyát

A rendőrség időközben különösen súlyos gyújtogatás gyanúja miatt indított nyomozást.

A német rendőrség szóvivője a DPA hírügynökségnek elmondta, hogy a gyanú szerint az egyik beteg saját kórházi ágyát gyújthatta fel.

A feltételezett gyújtogató és egy ápoló is füstmérgezést szenvedett. Az ápolót ambuláns ellátás után hazaengedték, a beteget azonban továbbra is kórházban kezelik. Az ügyben a rendőrség gyújtogatási ügyekkel foglalkozó részlege folytatja a nyomozást. A tűz keletkezésének pontos körülményeit még vizsgálják.

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