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tűz

Tűzvész pusztított egy népszerű üdülőparadicsomban, tizenegy ember meghalt - videó

1 órája
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Pusztító tűz ütött ki hajnalban a thaiföldi Phuket egyik népszerű üdülővárosában. A lángok több épületre is átterjedtek, tizenegy ember életét vesztette.
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tűzphuketpatong

Tizenegy ember meghalt és legalább 16-an megsérültek egy pusztító tűzben a thaiföldi Phuket üdülőszigetén. A lángok Patong városának öt üzletházát is elérték – adta hírül a Heute

tűz
Tűzoltók dolgoznak a lángokkal Phuket szigetén 2026. november 16-án, miután hajnalban kigyulladt egy négyszintes üzletház is. A tűzvészben 11 ember meghalt, 16-an pedig megsérültek
Fotó: - / Thai PBS/AFP

Hatalmas lángok csaptak fel hajnalban

A tűz hétfő hajnalban tört ki. A halálos áldozatok között nyolc nő és három férfi van. Egy mianmari állampolgár kivételével valamennyien thaiföldiek voltak.

A hatóságok szerint műszaki hiba állhat a háttérben: egy villanyoszlopnál történt rövidzárlat miatt felrobbanhatott egy transzformátor. 

A lángok ezután elérték egy motorkerékpár-kölcsönző telephelyét is, ahol mintegy 100 motort, valamint üzemanyagot és kenőanyagokat tároltak. Több dolgozó a felsőbb szinteken kialakított lakásokban élt.

Többen a tetőn próbáltak menekülni a tűz elől

A sűrű füst miatt sokan a tetőre menekültek. Néhány áldozat még kétségbeesett menekülése közben is felhívta hozzátartozóit és barátait. 

Phuket kormányzója szerint a legtöbben vélhetően füstmérgezésben vesztették életüket, külső sérüléseket ugyanis nem találtak rajtuk.

A tűzoltók mintegy két órán át küzdöttek a lángokkal, mire sikerült megfékezniük a tüzet. A rendőrség a kamerafelvételek és a tanúvallomások alapján kizárta a szándékos gyújtogatást.

 

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