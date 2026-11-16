Tűzvész pusztított egy népszerű üdülőparadicsomban, tizenegy ember meghalt - videó

Tizenegy ember meghalt és legalább 16-an megsérültek egy pusztító tűzben a thaiföldi Phuket üdülőszigetén. A lángok Patong városának öt üzletházát is elérték – adta hírül a Heute.

Tűzoltók dolgoznak a lángokkal Phuket szigetén 2026. november 16-án, miután hajnalban kigyulladt egy négyszintes üzletház is. A tűzvészben 11 ember meghalt, 16-an pedig megsérültek

Fotó: - / Thai PBS/AFP

Hatalmas lángok csaptak fel hajnalban

A tűz hétfő hajnalban tört ki. A halálos áldozatok között nyolc nő és három férfi van. Egy mianmari állampolgár kivételével valamennyien thaiföldiek voltak.

A hatóságok szerint műszaki hiba állhat a háttérben: egy villanyoszlopnál történt rövidzárlat miatt felrobbanhatott egy transzformátor.

A lángok ezután elérték egy motorkerékpár-kölcsönző telephelyét is, ahol mintegy 100 motort, valamint üzemanyagot és kenőanyagokat tároltak. Több dolgozó a felsőbb szinteken kialakított lakásokban élt.

थाईलैंड के फुकेट में रात की आग ने 11 जानें ले लीं | 11 Dead in Late-Night Phuket Fire सोमवार सुबह 3:17 बजे एक शॉपहाउस में लगी आग आसपास की इमारतों में फैल गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई और 16 घायल हैं। A fire broke out at 3:17 AM Monday in a shophouse, killing 11 and injuring 16 https://t.co/3JJU1P14go — The Click 24 (@TheClick24) November 16, 2026

Többen a tetőn próbáltak menekülni a tűz elől

A sűrű füst miatt sokan a tetőre menekültek. Néhány áldozat még kétségbeesett menekülése közben is felhívta hozzátartozóit és barátait.

Phuket kormányzója szerint a legtöbben vélhetően füstmérgezésben vesztették életüket, külső sérüléseket ugyanis nem találtak rajtuk.

A tűzoltók mintegy két órán át küzdöttek a lángokkal, mire sikerült megfékezniük a tüzet. A rendőrség a kamerafelvételek és a tanúvallomások alapján kizárta a szándékos gyújtogatást.