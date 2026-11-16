Tűzvész pusztított egy népszerű üdülőparadicsomban, tizenegy ember meghalt - videó

Tizenegy ember meghalt és legalább 16-an megsérültek egy pusztító tűzben a thaiföldi Phuket üdülőszigetén. A lángok Patong városának öt üzletházát is elérték – adta hírül a Heute.
Hatalmas lángok csaptak fel hajnalban
A tűz hétfő hajnalban tört ki. A halálos áldozatok között nyolc nő és három férfi van. Egy mianmari állampolgár kivételével valamennyien thaiföldiek voltak.
A hatóságok szerint műszaki hiba állhat a háttérben: egy villanyoszlopnál történt rövidzárlat miatt felrobbanhatott egy transzformátor.
A lángok ezután elérték egy motorkerékpár-kölcsönző telephelyét is, ahol mintegy 100 motort, valamint üzemanyagot és kenőanyagokat tároltak. Több dolgozó a felsőbb szinteken kialakított lakásokban élt.
Többen a tetőn próbáltak menekülni a tűz elől
A sűrű füst miatt sokan a tetőre menekültek. Néhány áldozat még kétségbeesett menekülése közben is felhívta hozzátartozóit és barátait.
Phuket kormányzója szerint a legtöbben vélhetően füstmérgezésben vesztették életüket, külső sérüléseket ugyanis nem találtak rajtuk.
A tűzoltók mintegy két órán át küzdöttek a lángokkal, mire sikerült megfékezniük a tüzet. A rendőrség a kamerafelvételek és a tanúvallomások alapján kizárta a szándékos gyújtogatást.