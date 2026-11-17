Egy óriási, medúzaszerű UFO-t videóztak le, amint egy alaszkai katonai bázis felé lebegett, mielőtt perceken belül eltűnt. Sara Jane Osborn a Daily Mailnek elmondta, hogy egy szivárványt fényképezett Anchorage-ban, amikor egy sötét tárgy bukkant fel a távoli fák felett, az Elmendorf-Richardson közös katonai támaszpont (JBER) közelében.

Egy óriási, medúzaszerű UFO jelent meg egy katonai támaszpont közelében. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Egy óriási, medúzaszerű UFO jelent meg egy katonai támaszpont közelében

Az észlelés június 15-én 22:13 körül történt - ekkor az égbolt még világos volt. A tárgynak látszólag lelógó függelékei voltak, amelyek egymástól függetlenül mozogtak, miközben az lebegett és oldalirányba mozgott. Osborn és férje, Pete becslései szerint körülbelül három percig volt látható, mielőtt majdnem olyan hirtelen eltűnt, mint ahogy megjelent.

Az objektum látszólagos mérete is zavarba ejtette a szemtanúkat. Elmondásuk szerint egy kisrepülőgép, amelyet a kirándulásuk során észleltek, aprónak tűnt ehhez képest.

Osborn elmondta, hogy logikus választ keresve először egy papírsárkányt kerestek, de nem találtak semmit. Elmondása szerint a bizarr objektum fekete és ezüst színű volt, ami nem megszokott a papírsárkányoknál, mindemellett nem volt elég szél a reptetéshez. A nő úgy fogalmazott: "csak Isten és a kormány" tudja, mi lehetett az.

A házaspár üzleti ügyben utazott Anchorage-ba, amikor egy szivárvány rabul ejtette őket, így elkezdtek fényképeket készíteni a nyitott autóablakon keresztül. Végül Pete beállt egy üres belvárosi parkolóba, így megörökíthette a látványt anélkül, hogy bármi is zavarta volna. Ekkor vett észre valamit, amire először azt hitte, hogy egy rovar. Mikor felnézett telefonjáról, akkor vette észre, hogy valami valóban lebeg a fák felett.

Bár a pár legalább 30 percig kutatott a környéken, az objektum kiléte továbbra is rejtély, sőt hivatalosan a papírsárkány-teóriát sem lehet kizárni.