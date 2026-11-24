Három férfi szenvedett égési sérüléseket hétfő este a csíkszeredai sörgyárban, ahol maró hatású anyag szivárgott egy tartályból. Az üzemi balesetről a Hargita megyei katasztrófavédelem tájékoztatása alapján a Székelyhon számolt be.
A 112-es segélyhívószámra érkezett bejelentést követően a katasztrófavédelem egy rohammentővel és egy tűzoltóautóval vonult a helyszínre, a mentéshez pedig a mentőszolgálat két egysége is csatlakozott.
Három férfi sérült meg az üzemi balesetben
A helyszínen három sérültet láttak el. Egy 25 éves férfi az arcán, a hátán és az alsó végtagján, egy 56 éves férfi az arcán és az alsó végtagján, míg egy 47 éves férfi az arcán szenvedett elsőfokú égési sérüléseket.
A tűzoltók a hétfő esti tájékoztatás idején még dolgoztak a maróanyag semlegesítésén, a három sérültet pedig a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba vitték. A Hargita megyei katasztrófavédelem kedden reggel közölte, hogy a férfiakat az éjszaka folyamán a tűzoltóság speciális járművével egy temesvári kórházba szállították át.