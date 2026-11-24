Három férfi szenvedett égési sérüléseket hétfő este a csíkszeredai sörgyárban, ahol maró hatású anyag szivárgott egy tartályból. Az üzemi balesetről a Hargita megyei katasztrófavédelem tájékoztatása alapján a Székelyhon számolt be.

Az üzemi baleset miatt több mentőegységet és tűzoltókat riasztottak a csíkszeredai sörgyárhoz

Fotó: PETRUT CALINESCU / AFP

A 112-es segélyhívószámra érkezett bejelentést követően a katasztrófavédelem egy rohammentővel és egy tűzoltóautóval vonult a helyszínre, a mentéshez pedig a mentőszolgálat két egysége is csatlakozott.