Ilyen cirkuszt Magyarországon már nem láthatunk – különleges felvételek egy orosz vadállatcirkuszból

Magyarországon 2027. január 1-jétől betiltják több vadállatfaj cirkuszi szerepeltetését. Az orosz vadállatcirkusz világa ugyanakkor továbbra is látványos produkciókkal várja a közönséget.
Magyarországon már korábban is korlátozták a vadállatok cirkuszi szerepeltetését: tilos volt többek között a vadon befogott állatok, a főemlősök és bizonyos veszélyeztetett fajok felléptetése. A fogságban született nagymacskák és elefántok azonban továbbra is szerepelhettek az előadásokban. A legnagyobb hazai cirkuszok közül többen már a jogszabályi változások előtt felhagytak a vadállatos produkciókkal. A Magyar Nemzeti Cirkusz 2022-ben nyugdíjazta vadállatait, amelyek a nagykőrösi Richter Safari Parkba kerültek.
Különleges történetű idomár lép fel a luganszki vadállatcirkuszban
Az orosz megszállás alatt álló ukrajnai Luganszkban ugyanakkor továbbra is láthatók nagymacskákkal bemutatott cirkuszi produkciók. Az egyik legismertebb fellépő Vitalij Szmoljanec oroszlánidomár, aki 1973-ban született az ukrajnai Donyecki területen. Pályafutása elsősorban Oroszországhoz kötődik, az orosz állami cirkuszi rendszer ismert művésze, aki az Oroszország Érdemes Művésze címet is megkapta.
Szmoljanec 2015-ben súlyos közúti balesetet szenvedett, amikor egy autópályán bajba jutott embereknek próbált segíteni. Mentés közben elgázolták, sérülései miatt pedig mindkét lábát amputálni kellett. Az idomár azonban nem hagyott fel hivatásával: műlábakkal tért vissza a porondra, és azóta is oroszlánokkal dolgozik.