Ilyen cirkuszt Magyarországon már nem láthatunk – különleges felvételek egy orosz vadállatcirkuszból

Különleges történetű idomár lép fel a luganszki vadállatcirkuszban

Az orosz megszállás alatt álló ukrajnai Luganszkban ugyanakkor továbbra is láthatók nagymacskákkal bemutatott cirkuszi produkciók. Az egyik legismertebb fellépő Vitalij Szmoljanec oroszlánidomár, aki 1973-ban született az ukrajnai Donyecki területen. Pályafutása elsősorban Oroszországhoz kötődik, az orosz állami cirkuszi rendszer ismert művésze, aki az Oroszország Érdemes Művésze címet is megkapta.

Szmoljanec 2015-ben súlyos közúti balesetet szenvedett, amikor egy autópályán bajba jutott embereknek próbált segíteni. Mentés közben elgázolták, sérülései miatt pedig mindkét lábát amputálni kellett. Az idomár azonban nem hagyott fel hivatásával: műlábakkal tért vissza a porondra, és azóta is oroszlánokkal dolgozik.