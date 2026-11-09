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cirkusz

Ilyen cirkuszt Magyarországon már nem láthatunk – különleges felvételek egy orosz vadállatcirkuszból

5 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A tigrisek, oroszlánok és elefántok hosszú időn át a hagyományos cirkuszi előadások meghatározó szereplői voltak, azonban egyre inkább háttérbe szorulnak az ilyen produkciók. Az orosz vadállatcirkusz világa ugyanakkor továbbra is látványos előadásokkal várja a közönséget.
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cirkuszvadállatMagyarország

Magyarországon 2027. január 1-jétől betiltják több vadállatfaj cirkuszi szerepeltetését. Az orosz vadállatcirkusz világa ugyanakkor továbbra is látványos produkciókkal várja a közönséget. 

Tigrisek a luganszki vadállatcirkusz Az oroszlánnőstények birodalma című előadásán 2026. november 7-énRUSSIA, LUGANSK - NOVEMBER 7, 2026: Tigers are seen during a show titled ''The Empire of Lionesses (Get Up and Go)'' at the Lugansk State Circus (Credit Image: © Alexander Reka/TASS via ZUMA Press)
Tigrisek a luganszki vadállatcirkusz Az oroszlánnőstények birodalma című előadásán 2026. november 7-én
Fotó: Alexander Reka / TASS via ZUMA Press

Magyarországon már korábban is korlátozták a vadállatok cirkuszi szerepeltetését: tilos volt többek között a vadon befogott állatok, a főemlősök és bizonyos veszélyeztetett fajok felléptetése. A fogságban született nagymacskák és elefántok azonban továbbra is szerepelhettek az előadásokban. A legnagyobb hazai cirkuszok közül többen már a jogszabályi változások előtt felhagytak a vadállatos produkciókkal. A Magyar Nemzeti Cirkusz 2022-ben nyugdíjazta vadállatait, amelyek a nagykőrösi Richter Safari Parkba kerültek.

Circus Show In Lugansk
The Tale Of The Fisherman And The Fish Circus Show In Lugansk
Circus Show In Lugansk
Circus Show In Lugansk
Circus Show In Lugansk
Circus Show In Lugansk
Circus Show In Lugansk
Circus Show In Lugansk
Circus Show In Lugansk
Circus Show In Lugansk
Circus Show In Lugansk
Circus Show In Lugansk
Circus Show In Lugansk
Galéria: Ilyet Magyarországon már soha többé nem láthatsz: képeken a kőkemény orosz vadállatcirkusz
Fotó: Northfoto
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Magyarországon már évek óta nem találkozhatunk vadállatokkal a cirkuszi porondon, keleten azonban továbbra is a hagyományos, ragadozókra épülő produkciók jelentik a fő attrakciót. A luganszki állami cirkusz november 7-i előadásán Vitalij Szmoljanec állatidomár lépett a ketrecbe tigriseivel és nőstény oroszlánjaival. A „Nőstény oroszlánok birodalma” című műsorról készült fotók jól mutatják, hogyan él tovább az a klasszikus, tűzkarikákkal és vadállatokkal teli cirkuszi világ, amelyet itthon már csak az emlékeinkből ismerhetünk.

 

Különleges történetű idomár lép fel a luganszki vadállatcirkuszban

Az orosz megszállás alatt álló ukrajnai Luganszkban ugyanakkor továbbra is láthatók nagymacskákkal bemutatott cirkuszi produkciók. Az egyik legismertebb fellépő Vitalij Szmoljanec oroszlánidomár, aki 1973-ban született az ukrajnai Donyecki területen. Pályafutása elsősorban Oroszországhoz kötődik, az orosz állami cirkuszi rendszer ismert művésze, aki az Oroszország Érdemes Művésze címet is megkapta.

Szmoljanec 2015-ben súlyos közúti balesetet szenvedett, amikor egy autópályán bajba jutott embereknek próbált segíteni. Mentés közben elgázolták, sérülései miatt pedig mindkét lábát amputálni kellett. Az idomár azonban nem hagyott fel hivatásával: műlábakkal tért vissza a porondra, és azóta is oroszlánokkal dolgozik.

 

 

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