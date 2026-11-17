Halálos légi baleset történt kedden Vajdaságban, Ópazova közelében. A szerb hadsereg egyik MiG–29-es vadászgépe mezőgazdasági területre zuhant, a pilóta életét vesztette.
Lezuhant a szerb hadsereg egyik MiG–29-es vadászgépe kedden a vajdasági Ópazova közelében. A balesetben a pilóta életét vesztette – jelentette az RTS, a szerbiai közszolgálati televízió.
A katonai repülőgép a szerb hadsereg batajnicai légibázisán állomásozó 204. repülődandárjához tartozott. A gép Újpazova és Ópazova között, egy mezőgazdasági területre zuhant.
Egyelőre nem tudni, miért zuhant le a vadászgép
A baleset helyszínére a szerb hadsereg, a rendőrség és a katonai rendőrség egységei, valamint tűzoltók és mentők érkeztek.
A tragédia okáról egyelőre nem közöltek hivatalos információkat.