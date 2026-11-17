Lezuhant a szerb hadsereg egyik MiG–29-es vadászgépe kedden a vajdasági Ópazova közelében. A balesetben a pilóta életét vesztette – jelentette az RTS, a szerbiai közszolgálati televízió.

A szerb hadsereg egyik MiG–29-es vadászgépe zuhant le

Fotó: Miloš Lazić / RTS

A katonai repülőgép a szerb hadsereg batajnicai légibázisán állomásozó 204. repülődandárjához tartozott. A gép Újpazova és Ópazova között, egy mezőgazdasági területre zuhant.

Egyelőre nem tudni, miért zuhant le a vadászgép

A baleset helyszínére a szerb hadsereg, a rendőrség és a katonai rendőrség egységei, valamint tűzoltók és mentők érkeztek.

A tragédia okáról egyelőre nem közöltek hivatalos információkat.