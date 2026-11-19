Graham és Ina Morrison a skóciai Fort Augustus közelében gazdálkodik. A Daily Mail beszámolója szerint a vaddisznók először csak kisebb károkat okoztak, később azonban egyre nagyobb területeket túrtak fel.

Vaddisznók tartanak rettegésben egy házaspárt. Fotó: SERGEI GAPON / AFP

Ina Morrison becslése szerint a házuk mögötti földterület mintegy fele már megrongálódott, és két másik legelőjükön is jelentős a pusztítás. Egyes területek alkalmatlanná váltak a juhok legeltetésére, ezért újra fel kell művelni és be kell vetni őket.

A házaspár új kerítéseket is felállított, de az állatok egyszerűen átássák magukat alattuk. Ina Morrison egyszerre akár hat disznót is látott a birtokon.

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A házaspár kártérítést szeretne a skót kormánytól, mivel a helyreállítás költségeit egyre nehezebben tudják fedezni.

A Forestry and Land Scotland közölte, hogy idén már 12 szabadon élő vaddisznót ejtettek el Fort Augustus térségében. A NatureScot becslése szerint Skóciában néhány ezer ilyen állat élhet, amelyek megszökött vagy illegálisan szabadon engedett sertésekből származnak.

A hatóságok szerint az állomány szabályozása elsősorban a területkezelők feladata. A károk megtérítésére jelenleg nincs külön támogatás, a skót kormány pedig az állatok további terjedését szeretné megakadályozni.