Van Gogh festménye, a Virágzó gesztenyefák című alkotás szerdán 190,4 millió dollárért, mintegy 144,8 millió fontért talált gazdára. Ezzel megdőlt a holland festő korábbi, 2022-ben felállított, 117,2 millió dolláros aukciós rekordja.

Van Gogh festménye a Virágzó gesztenyefák. Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Van Gogh 1890-ben, élete utolsó két hónapjában festette a képet. A Sotheby's szerint ez az időszak egyik legjelentősebb, magántulajdonban fennmaradt alkotása. A festmény előzetes becsértéke 180 millió dollár volt.

A vevő kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Elkelt Van Gogh festménye

Az eladás előtt a festmény korábbi német tulajdonosainak, a Fischer családnak az örökösei kifogást emeltek. Álláspontjuk szerint a műalkotást a náci hatalomátvétel idején, kényszerítő gazdasági körülmények között adhatták el.

A festményt 1909-ben Samuel Fischer német könyvkiadó vásárolta meg, majd a család tulajdonában maradt. Később több tulajdonoshoz került, míg 1975-ben a Blaquier család szerezte meg.

A Sotheby's néhány órával az árverés előtt bejelentette, hogy a két család kölcsönösen elfogadható megállapodásra jutott, így az eladásnak nem maradt akadálya.

A megállapodás részleteit nem ismertették.