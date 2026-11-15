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várandós

Életfogytiglanra ítélték várandós felesége meggyilkolásáért, hat év után mégis szabadon engedték

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Hat év után szabadlábra került az a török férfi, akit életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek hét hónapos terhes felesége meggyilkolásáért. Hakan Aysal a vád szerint egy népszerű kirándulóhelyen, közös szelfizés után lökte le feleségét egy több mint 300 méter magas szikláról, hogy megszerezhesse az asszony életbiztosításának összegét.
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várandósszabadon engedtékfeleség

A Cumhuriyet című lap arról számolt be, hogy a 45 éves Hakan Aysalt kiengedték a szigorúan őrzött börtönből, miközben a török legfelsőbb bíróság büntető kollégiuma felülvizsgálja az ügyét. A férfit 2022 októberében ítélték súlyosbított életfogytiglani szabadságvesztésre, mert 2018-ban megölte 32 éves várandós feleségét.

várandós feleség
Megölte várandós feleségét, szabadon engedték.
Fotó: Unsplash

A tragédia Törökország délnyugati részén, a Muğla közelében található Pillangók völgyénél történt. A házaspár a sziklán fényképezkedett, mielőtt a nő a mélybe zuhant.

Az ügyészség szerint a férfi előre kitervelte a gyilkosságot, és a 25 ezer dolláros balesetbiztosítás megszerzése motiválta. A biztosítás egyedüli kedvezményezettje ugyanis ő volt.

Aysal mindvégig tagadta, hogy lelökte volna a feleségét. Állítása szerint az asszony akkor tűnt el, amikor egy pillanatra hátat fordított neki.

Az ügy egyik tanúja korábban arról beszélt, hogy a férfi a tragédia után szokatlanul nyugodtnak tűnt.

Szabadon engedték a várandós felesége meggyilkolásáért elítélt férfit

Aysal ügyvédei és Ömer Taş legfőbb ügyész szerint nem állt rendelkezésre elegendő meggyőző bizonyíték az elítéléséhez.

Védője a szabadon engedést követően úgy fogalmazott, hogy véget ért ügyfele hatéves, szerinte igazságtalan fogva tartása, amelyből körülbelül négy évet magánzárkában töltött.

A döntés ugyanakkor komoly tiltakozást váltott ki a nőjogi szervezetek körében.

Hediye Gökçe Baykal ügyvéd szerint a szabadlábra helyezés aggasztó üzenetet hordoz a nők elleni gyilkosságok bizonyítékainak értékelésével és a büntetlenség kérdésével kapcsolatban.

A török Új Párt női tagozata szintén tiltakozott, hangsúlyozva, hogy Semra Aysal és hét hónapos magzata is életét vesztette.

A férfi szabadlábra helyezése nem jelenti a korábbi ítélet megsemmisítését vagy a felmentését: az ügy bírósági felülvizsgálata még folyamatban van.

 

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