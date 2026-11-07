11 gabonaszállító tehervagon szabadult el, két mozdonynak csapódtak

Vasúti baleset történt szombaton Romániában, a Iași-i regionális vasúti igazgatóság területén. A Román Vasúttársaság (CFR) tájékoztatása szerint tizenegy, gabonát szállító tehervagon ellenőrizetlenül elindult, majd két mozdonynak ütközött. A balesetben senki nem sérült meg, és a személyszállító vonatok közlekedését sem érintette az incidens – számolt be róla a Maszol.

A vasúti baleset során több tehervagon kisiklott

Fotó: cfr.ro/Maszol

A CFR közlése szerint az eset szombaton helyi idő szerint 12 óra 2 perckor kezdődött a Vicșani vasútállomáson, ahol éppen gabonát rakodtak át. A Global Grain Logistic vállalathoz tartozó tizenegy tehervagon egyelőre ismeretlen okból mozgásba lendült.

A vagonok helyi idő szerint 12 óra 15 perckor érték el a dornești-i vasútállomás 4-es vágányát, ahol két, egy másik vasúti árufuvarozó vállalathoz tartozó mozdonynak ütköztek.

Vizsgálják a romániai vasúti baleset körülményeit

A baleset pontos okait és körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják. Egyelőre nem ismert, miért indultak el ellenőrizetlenül a gabonaszállító vagonok.

A CFR tájékoztatása szerint a Iași-i regionális vasúti igazgatóság munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és hatáskörüknek megfelelően koordinálják a baleset következményeinek kezelését.