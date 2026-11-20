Péntek reggel megérkezett a Szent Péter térre a Vatikán karácsonyfája, amelyet idén a dél-olaszországi Pollino Nemzeti Parkból szállítottak az egyházi államba. A 24 méter magas, 7,5 tonnás jegenyefenyő több mint 400 kilométeres utat tett meg, mielőtt felállították a téren.

A Vatikán karácsonyfája a Szent Péter téren, felállítás közben

Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

A fenyő a Calabria és Basilicata tartományokon átnyúló Pollino Nemzeti Park Cugno Dell’Acero nevű erdejéből származik. A fát a térség 56 települése közösen adományozta a Vatikánnak. A szállítás első szakaszát helikopterrel, a további utat kamionnal tették meg.

Különleges díszeket kap a Vatikán karácsonyfája

Az idei fenyőt az olaszországi gyermekkórházak onkológiai osztályain kezelt gyermekek által készített kerámiadíszekkel ékesítik. A Vatikán tájékoztatása szerint a karácsonyfa kivilágításáról több mint 50 ezer apró LED-égő gondoskodik majd.

A fényeket december 7-én, ünnepélyes keretek között kapcsolják fel a Szent Péter téren. Ezzel egy időben az umbriai Gubbióban felállított karácsonyfa kivilágítását is felkapcsolják.

Az ünnepség Assisi Szent Ferencre is emlékeztet, akinek halála 800. évfordulóját 2026-ban ünneplik.

Több mint negyvenéves hagyomány a karácsonyfa-állítás

A Szent Péter téren 1982 óta állítanak karácsonyfát. A hagyományt II. János Pál pápa vezette be, azóta minden évben egy-egy felajánlott fenyő díszíti a teret.

A fák többnyire az olasz Alpokból vagy az Appenninekből érkeznek, de korábban Lengyelország és Ausztria is adományozott karácsonyfát a Vatikánnak.

A kiválasztott fenyők általában idősebb, egyébként is kivágásra szánt példányok. A karácsonyi időszak után faanyagukat gyakran jótékonysági célokra hasznosítják, például gyermekjátékokat vagy bútorokat készítenek belőlük.

A Szent Péter téri fenyő mellett kisebb karácsonyfákat állítanak a vatikáni palotákban, hivatalokban és a Castel Gandolfó-i pápai rezidencián is.

A karácsonyfa mellett a betlehem is készül A Szent Péter téren már megkezdődött az idei betlehem építése is, amelynek elkészítését a közép-olaszországi Chieti–Vasto egyházmegye vállalta. A Nagy misztérium című betlehem a szolidaritás és a befogadás üzenetét kívánja közvetíteni. Az alkotás elkészítésében egy reintegrációs program keretében elítéltek is részt vettek. A betlehemállítás hagyományát Assisi Szent Ferenchez kötik, aki 1223-ban Greccióban elevenítette meg Jézus születésének történetét.