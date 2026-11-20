Péntek reggel megérkezett a Szent Péter térre a Vatikán karácsonyfája, amelyet idén a dél-olaszországi Pollino Nemzeti Parkból szállítottak az egyházi államba. A 24 méter magas, 7,5 tonnás jegenyefenyő több mint 400 kilométeres utat tett meg, mielőtt felállították a téren.
A fenyő a Calabria és Basilicata tartományokon átnyúló Pollino Nemzeti Park Cugno Dell’Acero nevű erdejéből származik. A fát a térség 56 települése közösen adományozta a Vatikánnak. A szállítás első szakaszát helikopterrel, a további utat kamionnal tették meg.
Különleges díszeket kap a Vatikán karácsonyfája
Az idei fenyőt az olaszországi gyermekkórházak onkológiai osztályain kezelt gyermekek által készített kerámiadíszekkel ékesítik. A Vatikán tájékoztatása szerint a karácsonyfa kivilágításáról több mint 50 ezer apró LED-égő gondoskodik majd.
A fényeket december 7-én, ünnepélyes keretek között kapcsolják fel a Szent Péter téren. Ezzel egy időben az umbriai Gubbióban felállított karácsonyfa kivilágítását is felkapcsolják.
Az ünnepség Assisi Szent Ferencre is emlékeztet, akinek halála 800. évfordulóját 2026-ban ünneplik.
Több mint negyvenéves hagyomány a karácsonyfa-állítás
A Szent Péter téren 1982 óta állítanak karácsonyfát. A hagyományt II. János Pál pápa vezette be, azóta minden évben egy-egy felajánlott fenyő díszíti a teret.
A fák többnyire az olasz Alpokból vagy az Appenninekből érkeznek, de korábban Lengyelország és Ausztria is adományozott karácsonyfát a Vatikánnak.
A kiválasztott fenyők általában idősebb, egyébként is kivágásra szánt példányok. A karácsonyi időszak után faanyagukat gyakran jótékonysági célokra hasznosítják, például gyermekjátékokat vagy bútorokat készítenek belőlük.
A Szent Péter téri fenyő mellett kisebb karácsonyfákat állítanak a vatikáni palotákban, hivatalokban és a Castel Gandolfó-i pápai rezidencián is.
A karácsonyfa mellett a betlehem is készül
A Szent Péter téren már megkezdődött az idei betlehem építése is, amelynek elkészítését a közép-olaszországi Chieti–Vasto egyházmegye vállalta.
A Nagy misztérium című betlehem a szolidaritás és a befogadás üzenetét kívánja közvetíteni. Az alkotás elkészítésében egy reintegrációs program keretében elítéltek is részt vettek.
A betlehemállítás hagyományát Assisi Szent Ferenchez kötik, aki 1223-ban Greccióban elevenítette meg Jézus születésének történetét.