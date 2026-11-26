„Olcsó húsnak híg a leve”, ezt egy Shein-vásárló most a saját bőrén is megtapasztalhatta, miután kiderült, hogy az olcsón rendelt váza valójában nem is váza. A nő ugyanis azt hitte, kedvező áron jutott hozzá egy mutatós darabhoz, ám amikor kibontotta a csomagot, egészen más fogadta – vette észre a horvát Index.

Egy Shein-vásárló azt hitte, egy mutatós vázát rendelt, ám a csomag kibontásakor egészen más tárgyat talált benne.

Fotó: TikTok képernyőfotó

A képen még jól mutatott a váza

Dora a TikTokon mutatta meg a meglepő szerzeményét. A 10,95 dollárért, vagyis nagyjából 3700 forintért kiválasztott termék a fotókon elegáns, modern vázának tűnt.

A valóság azonban más volt: egy vékony, lapos akrildísz érkezett, amelyen csupán a váza képe látható.

A vásárló a videóban még meg is forgatta, hogy mindenki lássa, valóban teljesen sík műanyagdarabról van szó.

Miért gondoltam egyáltalán, hogy valódi vázát vásárolok?

– írta a felvétel mellé. Persze hamar kiderült, mi szólt a vásárlás mellett: az alacsony ár győzte meg arról, hogy megéri megrendelni a különleges darabot.

A Shein is beszállt a poénkodásba

A @isadoracoutinho profilján megjelent videó hamar népszerű lett, már több mint 19 ezer lájknál jár. A kommentelők természetesen azonnal poénkodni kezdtek.

Tedd vízbe, és majd megnő

– írta egyikük, míg egy másik szerint a tárgy vákuumcsomagolásban érkezett, ezért majd csak kibontás után nyeri el a végleges formáját.

A Shein sem hagyta ki a ziccert: a vállalat röviden csak annyit kommentelt a bejegyzéshez, hogy „fali dekoráció”.

Dora korántsem az egyetlen, aki hasonló meglepetéssel szembesült. Egy másik vásárló például gyertyák helyett lapos, gyertyákat ábrázoló akrildíszeket kapott, egy Temu-felhasználónak pedig egy szürke szőnyeg helyett, jóval kisebb méretű darabbal kellett beérnie.

Karácsony előtt így nem árt alaposan átnézni a termékleírást és a vásárlói értékeléseket. Ha valaki mégis ilyen „vázát” rendel, már csak egy lapos virágot kell mellé választania, hogy teljes legyen az összhang.