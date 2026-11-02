Félelmetes felfedezést tett a nyugdíjas tanár: vérfarkast kapott le a kamerával

Egy Wisconsin állambeli amerikai kisváros, Elkhorn évtizedek óta különös legendáról ismert. A helyiek beszámolói szerint a környék útjain és erdős területein időnként egy hatalmas, szőrös, farkasra emlékeztető teremtmény jelenik meg, amelyet sokan egyenesen vérfarkasnak tartanak.
A Bray Road szörnyetegeként ismert lényről már az 1980-as években is érkeztek beszámolók. Egyes szemtanúk azt állították, hogy a teremtmény két lábon közlekedik, mások szerint autókat követett, állatokat támadott meg, vagy a környékbeli birtokokon bukkant fel.
Bár a történeteket sokan egyszerű városi legendának tartják, egy nyugdíjas tanár elhatározta, hogy tudományos módszerekkel próbál utánajárni a rejtélynek – számolt be róla a Daily Star.
Tizenhárom éve kutatja a rejtélyes vérfarkast
Lee Hampel korábban matematikát és informatikát tanított, jelenleg pedig egy mintegy 14 hektáros farmot birtokol a Bray Road mentén. A férfi az elmúlt 13 évben megszállottan gyűjtötte az adatokat a különös teremtményről. Birtokán mozgásérzékelős vadkamerákat helyezett el, amelyekkel folyamatosan figyelte a környék állatvilágát.
Állítása szerint ez idő alatt több mint 100 ezer fényképet gyűjtött össze, amelyeket mintegy 200 memóriakártyán tárol. A felvételek között azonban akad néhány, amelyre Hampel szerint a mai napig nincs megfelelő magyarázat.
Az egyik legkülönösebb fényképet mobiltelefonnal készítették. A képen állítólag egy sötét alak látható egy kukoricaföld közelében.
A nyugdíjas tanár a kép alapján méretbecslést végzett, és arra jutott, hogy a rejtélyes alak akár 2,1 méter magas is lehetett, vállszélessége pedig meghaladhatta az egy métert. Hampel szerint ezek a méretek messze meghaladják a környéken élő farkasok és prérifarkasok átlagos testméretét. A becslést azonban független szakértői vizsgálat nem igazolta.
Hatalmas lábnyomokat talált a birtokán
A férfi azt állítja, hogy az évek során három alkalommal személyesen is látta a titokzatos teremtményt. Emellett különös lábnyomokat fedezett fel, amelyekről gipszöntvényeket készített. Elmondása szerint az egyik nyom öt lábujjat és hét talppárnát mutatott, ami szerinte nem illik a környéken élő ismert állatok lábnyomaihoz. Az egyik, körülbelül kilenc centiméteres lenyomatot a wisconsini természeti erőforrásokért felelős hatóságnak is bemutatta.
A szakemberek azonban a férfi beszámolója szerint úgy vélték, hogy egy szokatlan prérifarkasnyomról lehet szó.
Hampel ezt a magyarázatot nem fogadta el, és tovább folytatta a kutatást.
Megcsonkított állattetemek és megmagyarázhatatlan fények
A történet akkor vett igazán hátborzongató fordulatot, amikor a nyugdíjas tanár különös kísérletbe kezdett. Elhullott állatokat, köztük szarvasokat és mosómedvéket helyezett el birtokán, abban a reményben, hogy a tetemek odavonzzák a titokzatos ragadozót. Állítása szerint azonban egészen megdöbbentő dolgok történtek.
Egyes állattetemeket később kibelezve, szabályosnak tűnő halmokba rendezve talált meg. A férfi úgy vélte, mintha valaki sebészi pontossággal távolította volna el a belső szerveket. A környéken ráadásul állítása szerint nem talált emberi lábnyomokat.
A legfurcsább azonban az volt, hogy a kamerák nem rögzítették egyértelműen, mi történt az állatokkal. A felvételeken ehelyett különös, villogó fénygömbök, erős fehér fények és sűrű, feketének tűnő köd jelent meg.
Hampel azt is észrevette, hogy a szokatlan események idején elektronikus berendezései időnként meghibásodtak.
Ezek alapján arra kezdett gyanakodni, hogy a Bray Road szörnyetege és a környéken észlelt azonosítatlan légi jelenségek között valamiféle kapcsolat lehet.
Földönkívüliekhez lehet köze a vérfarkasnak?
A férfi szerint a különös fények olykor váratlanul jelennek meg az éjszakai égbolton, majd nyomtalanul eltűnnek. Hampel úgy véli, a szokatlan elektronikus zavarok, az állattetemek rejtélyes eltűnése és a fényjelenségek között összefüggés lehet. Azt azonban ő sem tudja megmagyarázni, hogy pontosan milyen természetű kapcsolatról lehet szó.
A NewsNation amerikai televíziós csatorna is foglalkozott a történettel, és megvizsgálta, hogy a wisconsini vérfarkas legendája összefüggésbe hozható-e az UFO-észlelésekkel.
Fontos ugyanakkor, hogy jelenleg sem a titokzatos teremtmény létezésére, sem a feltételezett földönkívüli kapcsolatra nincs hiteles, tudományosan ellenőrzött bizonyíték. A fényjelenségeknek és az állattetemeken talált sérüléseknek természetes magyarázata is lehet.
A helyiek egy része hallani sem akar a szörnyetegről
Elkhorn lakóinak véleménye erősen megoszlik a legendáról. Vannak, akik állítják, hogy valóban találkoztak a különös teremtménnyel, mások szerint az egész történet csupán ügyesen életben tartott helyi mítosz.
A Bray Road szörnyetege az évek során turisztikai látványossággá is vált. A legendához kapcsolódó ajándéktárgyakat és emléktárgyakat árusítanak, ami tovább erősítette a kétkedők véleményét.
Lee Hampel azonban nem adja fel a kutatást.
A Chicago Tribune-nak korábban arról beszélt, hogy a környéken sokan nem szívesen beszélnek a teremtményről, ezért azt sem lehet tudni, valójában hányan láthatták.
A férfi szerint a tudomány története tele van olyan jelenségekkel, amelyekre az emberek hosszú ideig nem találtak magyarázatot.
Úgy véli, elképzelhető, hogy csak évtizedek múlva derül ki, mi áll a Bray Road szörnyetegének legendája mögött.
Addig azonban a wisconsini vérfarkas története továbbra is a modern amerikai folklór egyik legkülönösebb, megoldatlan legendája marad.