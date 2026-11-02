Félelmetes felfedezést tett a nyugdíjas tanár: vérfarkast kapott le a kamerával

Egy Wisconsin állambeli amerikai kisváros, Elkhorn évtizedek óta különös legendáról ismert. A helyiek beszámolói szerint a környék útjain és erdős területein időnként egy hatalmas, szőrös, farkasra emlékeztető teremtmény jelenik meg, amelyet sokan egyenesen vérfarkasnak tartanak.

Döbbenetes felfedezést tett a nyugdíjas tanár: vérfarkast kapott le a kamerával - Fotó: Pexels

A Bray Road szörnyetegeként ismert lényről már az 1980-as években is érkeztek beszámolók. Egyes szemtanúk azt állították, hogy a teremtmény két lábon közlekedik, mások szerint autókat követett, állatokat támadott meg, vagy a környékbeli birtokokon bukkant fel.

Bár a történeteket sokan egyszerű városi legendának tartják, egy nyugdíjas tanár elhatározta, hogy tudományos módszerekkel próbál utánajárni a rejtélynek – számolt be róla a Daily Star.

Tizenhárom éve kutatja a rejtélyes vérfarkast

Lee Hampel korábban matematikát és informatikát tanított, jelenleg pedig egy mintegy 14 hektáros farmot birtokol a Bray Road mentén. A férfi az elmúlt 13 évben megszállottan gyűjtötte az adatokat a különös teremtményről. Birtokán mozgásérzékelős vadkamerákat helyezett el, amelyekkel folyamatosan figyelte a környék állatvilágát.

Állítása szerint ez idő alatt több mint 100 ezer fényképet gyűjtött össze, amelyeket mintegy 200 memóriakártyán tárol. A felvételek között azonban akad néhány, amelyre Hampel szerint a mai napig nincs megfelelő magyarázat.

Az egyik legkülönösebb fényképet mobiltelefonnal készítették. A képen állítólag egy sötét alak látható egy kukoricaföld közelében.

A nyugdíjas tanár a kép alapján méretbecslést végzett, és arra jutott, hogy a rejtélyes alak akár 2,1 méter magas is lehetett, vállszélessége pedig meghaladhatta az egy métert. Hampel szerint ezek a méretek messze meghaladják a környéken élő farkasok és prérifarkasok átlagos testméretét. A becslést azonban független szakértői vizsgálat nem igazolta.

Hatalmas lábnyomokat talált a birtokán

A férfi azt állítja, hogy az évek során három alkalommal személyesen is látta a titokzatos teremtményt. Emellett különös lábnyomokat fedezett fel, amelyekről gipszöntvényeket készített. Elmondása szerint az egyik nyom öt lábujjat és hét talppárnát mutatott, ami szerinte nem illik a környéken élő ismert állatok lábnyomaihoz. Az egyik, körülbelül kilenc centiméteres lenyomatot a wisconsini természeti erőforrásokért felelős hatóságnak is bemutatta.