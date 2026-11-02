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legenda

Félelmetes felfedezést tett a nyugdíjas tanár: vérfarkast kapott le a kamerával

36 perce
Olvasási idő: 11 perc
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Évtizedek óta különös történetek keringenek egy amerikai kisváros környékén, ahol a helyiek állítólag egy hatalmas, farkasszerű lényt láttak felbukkanni az éjszakában. A rejtélyes teremtményt a Bray Road szörnyetegeként emlegetik, és egy nyugdíjas tanár már 13 éve próbálja kideríteni, mi állhat a hátborzongató beszámolók mögött. A férfi most azt állítja, hogy bizonyítékokat gyűjtött a lény létezésére, ráadásul szerinte a különös jelenségeknek akár földönkívüli eredetű objektumokhoz is közük lehet.
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legendaelkhornvérfarkas

Egy Wisconsin állambeli amerikai kisváros, Elkhorn évtizedek óta különös legendáról ismert. A helyiek beszámolói szerint a környék útjain és erdős területein időnként egy hatalmas, szőrös, farkasra emlékeztető teremtmény jelenik meg, amelyet sokan egyenesen vérfarkasnak tartanak.

Döbbenetes felfedezést tett a nyugdíjas tanár: vérfarkast kapott le a kamerával
Döbbenetes felfedezést tett a nyugdíjas tanár: vérfarkast kapott le a kamerával - Fotó: Pexels

A Bray Road szörnyetegeként ismert lényről már az 1980-as években is érkeztek beszámolók. Egyes szemtanúk azt állították, hogy a teremtmény két lábon közlekedik, mások szerint autókat követett, állatokat támadott meg, vagy a környékbeli birtokokon bukkant fel.

Bár a történeteket sokan egyszerű városi legendának tartják, egy nyugdíjas tanár elhatározta, hogy tudományos módszerekkel próbál utánajárni a rejtélynek – számolt be róla a Daily Star.

Tizenhárom éve kutatja a rejtélyes vérfarkast

Lee Hampel korábban matematikát és informatikát tanított, jelenleg pedig egy mintegy 14 hektáros farmot birtokol a Bray Road mentén. A férfi az elmúlt 13 évben megszállottan gyűjtötte az adatokat a különös teremtményről. Birtokán mozgásérzékelős vadkamerákat helyezett el, amelyekkel folyamatosan figyelte a környék állatvilágát.

Állítása szerint ez idő alatt több mint 100 ezer fényképet gyűjtött össze, amelyeket mintegy 200 memóriakártyán tárol. A felvételek között azonban akad néhány, amelyre Hampel szerint a mai napig nincs megfelelő magyarázat.

Az egyik legkülönösebb fényképet mobiltelefonnal készítették. A képen állítólag egy sötét alak látható egy kukoricaföld közelében.

A nyugdíjas tanár a kép alapján méretbecslést végzett, és arra jutott, hogy a rejtélyes alak akár 2,1 méter magas is lehetett, vállszélessége pedig meghaladhatta az egy métert. Hampel szerint ezek a méretek messze meghaladják a környéken élő farkasok és prérifarkasok átlagos testméretét. A becslést azonban független szakértői vizsgálat nem igazolta.

Hatalmas lábnyomokat talált a birtokán

A férfi azt állítja, hogy az évek során három alkalommal személyesen is látta a titokzatos teremtményt. Emellett különös lábnyomokat fedezett fel, amelyekről gipszöntvényeket készített. Elmondása szerint az egyik nyom öt lábujjat és hét talppárnát mutatott, ami szerinte nem illik a környéken élő ismert állatok lábnyomaihoz. Az egyik, körülbelül kilenc centiméteres lenyomatot a wisconsini természeti erőforrásokért felelős hatóságnak is bemutatta.

A szakemberek azonban a férfi beszámolója szerint úgy vélték, hogy egy szokatlan prérifarkasnyomról lehet szó.

Hampel ezt a magyarázatot nem fogadta el, és tovább folytatta a kutatást.

Megcsonkított állattetemek és megmagyarázhatatlan fények

A történet akkor vett igazán hátborzongató fordulatot, amikor a nyugdíjas tanár különös kísérletbe kezdett. Elhullott állatokat, köztük szarvasokat és mosómedvéket helyezett el birtokán, abban a reményben, hogy a tetemek odavonzzák a titokzatos ragadozót. Állítása szerint azonban egészen megdöbbentő dolgok történtek.

Egyes állattetemeket később kibelezve, szabályosnak tűnő halmokba rendezve talált meg. A férfi úgy vélte, mintha valaki sebészi pontossággal távolította volna el a belső szerveket. A környéken ráadásul állítása szerint nem talált emberi lábnyomokat.

A legfurcsább azonban az volt, hogy a kamerák nem rögzítették egyértelműen, mi történt az állatokkal. A felvételeken ehelyett különös, villogó fénygömbök, erős fehér fények és sűrű, feketének tűnő köd jelent meg.

Hampel azt is észrevette, hogy a szokatlan események idején elektronikus berendezései időnként meghibásodtak.

Ezek alapján arra kezdett gyanakodni, hogy a Bray Road szörnyetege és a környéken észlelt azonosítatlan légi jelenségek között valamiféle kapcsolat lehet.

Földönkívüliekhez lehet köze a vérfarkasnak?

A férfi szerint a különös fények olykor váratlanul jelennek meg az éjszakai égbolton, majd nyomtalanul eltűnnek. Hampel úgy véli, a szokatlan elektronikus zavarok, az állattetemek rejtélyes eltűnése és a fényjelenségek között összefüggés lehet. Azt azonban ő sem tudja megmagyarázni, hogy pontosan milyen természetű kapcsolatról lehet szó.

A NewsNation amerikai televíziós csatorna is foglalkozott a történettel, és megvizsgálta, hogy a wisconsini vérfarkas legendája összefüggésbe hozható-e az UFO-észlelésekkel.

Fontos ugyanakkor, hogy jelenleg sem a titokzatos teremtmény létezésére, sem a feltételezett földönkívüli kapcsolatra nincs hiteles, tudományosan ellenőrzött bizonyíték. A fényjelenségeknek és az állattetemeken talált sérüléseknek természetes magyarázata is lehet.

A helyiek egy része hallani sem akar a szörnyetegről

Elkhorn lakóinak véleménye erősen megoszlik a legendáról. Vannak, akik állítják, hogy valóban találkoztak a különös teremtménnyel, mások szerint az egész történet csupán ügyesen életben tartott helyi mítosz.

A Bray Road szörnyetege az évek során turisztikai látványossággá is vált. A legendához kapcsolódó ajándéktárgyakat és emléktárgyakat árusítanak, ami tovább erősítette a kétkedők véleményét.

Lee Hampel azonban nem adja fel a kutatást.

A Chicago Tribune-nak korábban arról beszélt, hogy a környéken sokan nem szívesen beszélnek a teremtményről, ezért azt sem lehet tudni, valójában hányan láthatták.

A férfi szerint a tudomány története tele van olyan jelenségekkel, amelyekre az emberek hosszú ideig nem találtak magyarázatot.

Úgy véli, elképzelhető, hogy csak évtizedek múlva derül ki, mi áll a Bray Road szörnyetegének legendája mögött.

Addig azonban a wisconsini vérfarkas története továbbra is a modern amerikai folklór egyik legkülönösebb, megoldatlan legendája marad.

 

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