Meghalt Veruschka von Lehndorff, aki a hatvanas években a világ egyik legismertebb és legtöbbet fotózott modelljévé vált. A 87 éves korában elhunyt német szupermodell halálát egy hozzátartozója erősítette meg a Bildnek.

Veruschka 87 évesen meghalt, gyászolja a divatvilág Németország első szupermodelljét Fotó: Keystone Pictures USA / NORTHFOTO

Veruschka 183 centiméter magas volt, különleges megjelenése, titokzatos kisugárzása és extravagáns stílusa miatt hamar kitűnt a divatvilágban. Nemcsak modellként, hanem művészként is ismertté vált: testfestéssel és szokatlan fotóművészeti alkotásokkal vált ikonná.

Tragikus családi múlt állt a világhírű modell mögött

Veruschka 1939. május 14-én született Kelet-Poroszországban, a család steinorti kastélyában nőtt fel. Édesapja, Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort a Hitler elleni ellenállás tagja volt, és részt vett az 1944. július 20-i merényletkísérletben.

A sikertelen merénylet után letartóztatták, majd 1944. szeptember 4-én kivégezték a berlini plötzensee-i börtönben. Veruschka ekkor mindössze ötéves volt.

A náci hatóságok a család többi tagját is megbüntették. Várandós édesanyját munkatáborba vitték, őt és testvéreit pedig egy SS-gyermekotthonba helyezték. A háború után a család elveszítette otthonát, menekülttáborokba kerültek, és több alkalommal költözniük kellett.

A testét is művészeti vászonként használta

Veruschka eredetileg művésznek készült, művészeti tanulmányokat folytatott, majd Olaszországba költözött. Firenzében figyelt fel rá Ugo Mulas fotográfus, aki felismerte a fiatal nő különleges adottságait.

A modell ekkor kezdte el használni a Veruschka nevet, és tudatosan alakította ki saját művészi személyiségét. A hatvanas években Párizsban és New Yorkban is dolgozott, nemzetközi Vogue-borítókon szerepelt, 1967-ben pedig az amerikai Life magazin címlapjára is felkerült. Egy időben a világ legjobban fizetett modelljei közé tartozott.

1966-ban Michelangelo Antonioni Nagyítás című filmjében is szerepelt. Bár csak néhány percet töltött a vásznon, az alakítása világhírűvé tette. Később maga is meglepődött azon, milyen nagy sikert ért el mindössze két jelenettel és egyetlen mondattal.

A hetvenes évektől egyre inkább a művészet felé fordult. Testfestéssel, fotózással és performanszokkal kísérletezett, saját testét pedig a művészi önkifejezés eszközévé tette. Alkotásaiban gyakran úgy festette meg magát, hogy szinte eggyé vált a környezetével: sziklákkal, növényekkel vagy épületekkel.