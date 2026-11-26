Meghalt Veruschka von Lehndorff, aki a hatvanas években a világ egyik legismertebb és legtöbbet fotózott modelljévé vált. A 87 éves korában elhunyt német szupermodell halálát egy hozzátartozója erősítette meg a Bildnek.
Veruschka 183 centiméter magas volt, különleges megjelenése, titokzatos kisugárzása és extravagáns stílusa miatt hamar kitűnt a divatvilágban. Nemcsak modellként, hanem művészként is ismertté vált: testfestéssel és szokatlan fotóművészeti alkotásokkal vált ikonná.
Tragikus családi múlt állt a világhírű modell mögött
Veruschka 1939. május 14-én született Kelet-Poroszországban, a család steinorti kastélyában nőtt fel. Édesapja, Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort a Hitler elleni ellenállás tagja volt, és részt vett az 1944. július 20-i merényletkísérletben.
A sikertelen merénylet után letartóztatták, majd 1944. szeptember 4-én kivégezték a berlini plötzensee-i börtönben. Veruschka ekkor mindössze ötéves volt.
A náci hatóságok a család többi tagját is megbüntették. Várandós édesanyját munkatáborba vitték, őt és testvéreit pedig egy SS-gyermekotthonba helyezték. A háború után a család elveszítette otthonát, menekülttáborokba kerültek, és több alkalommal költözniük kellett.
A testét is művészeti vászonként használta
Veruschka eredetileg művésznek készült, művészeti tanulmányokat folytatott, majd Olaszországba költözött. Firenzében figyelt fel rá Ugo Mulas fotográfus, aki felismerte a fiatal nő különleges adottságait.
A modell ekkor kezdte el használni a Veruschka nevet, és tudatosan alakította ki saját művészi személyiségét. A hatvanas években Párizsban és New Yorkban is dolgozott, nemzetközi Vogue-borítókon szerepelt, 1967-ben pedig az amerikai Life magazin címlapjára is felkerült. Egy időben a világ legjobban fizetett modelljei közé tartozott.
1966-ban Michelangelo Antonioni Nagyítás című filmjében is szerepelt. Bár csak néhány percet töltött a vásznon, az alakítása világhírűvé tette. Később maga is meglepődött azon, milyen nagy sikert ért el mindössze két jelenettel és egyetlen mondattal.
A hetvenes évektől egyre inkább a művészet felé fordult. Testfestéssel, fotózással és performanszokkal kísérletezett, saját testét pedig a művészi önkifejezés eszközévé tette. Alkotásaiban gyakran úgy festette meg magát, hogy szinte eggyé vált a környezetével: sziklákkal, növényekkel vagy épületekkel.
A hetvenes évek közepén konfliktusba került az amerikai Vogue akkori főszerkesztőjével, ezért fokozatosan visszavonult a hagyományos modellmunkáktól. Nem akarta, hogy kizárólag a szépsége alapján ítéljék meg, így festőként, fotósként és performanszművészként folytatta pályafutását.
Visszavonultan élt Berlinben
Veruschka von Lehndorff az utóbbi években visszavonultan élt Berlinben, de továbbra is fontosnak tartotta a fiatal művészekkel való kapcsolattartást. Otthonában, barátai és hozzátartozói körében hunyt el.
A Bildnek a színész Clemens Schick, aki hosszú évek óta közeli barátságban állt a modellel, megható sorokkal búcsúzott tőle. Úgy emlékezett rá, mint egy különleges, nehezen megragadható, mégis mindig ragyogó személyiségre.
Veruschka hagyatékának egy részét a lüneburgi Kelet-Poroszországi Múzeumnak adták át.