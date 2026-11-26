Megjelent a 2027-es Risk Map, amely azt mutatja meg, hogy a világ különböző országaiban és városaiban mekkora kockázattal kell számolniuk az utazóknak. A friss térképen több ország besorolása is megváltozott, különösen a Közel-Keleten, de Európában is akadnak meglepő változások.
Öt kategóriába sorolják az országokat
A Riskline és a Safeture által készített térkép öt kockázati kategóriát különböztet meg: elhanyagolható, alacsony, közepes, magas és kritikus.
A besorolásnál azt vizsgálják, hogy az egyes veszélyek mennyire valószínűek, illetve milyen súlyos következményekkel járhatnak az utazók számára. A Dániában alapított Riskline utazásbiztonsági szolgáltatás elemzői több forrásból származó információkat dolgoznak fel. Többek között a biztonsági helyzetet, a bűnözést, az egészségügyi és környezeti kockázatokat, valamint az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést veszik figyelembe.
Jelentősen nőtt a veszély az Öböl mentén
A 2027-es térkép egyik legszembetűnőbb változása a Közel-Keleten történt. Az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein és Kuvait két szinttel rosszabb besorolást kapott, így az alacsony kockázatú kategóriából egyenesen a magasba léptek – vette észre a svájci Blick.
Szaúd-Arábia és Jordánia a közepesről a magas, Omán pedig az alacsony kockázati szintről a közepes kategóriába lépett.
Irán esetében még súlyosabb a változás: az ország a magasból a kritikus kategóriába zuhant, miközben Dél-Szudán kockázati besorolását szintén szigorították.
Az Egyesült Arab Emírségeknél a készítők a 2026-os iráni támadásokat is megemlítik. A rendezetlen konfliktus miatt 2027-ben Dubajban és Abu-Dzabiban is újabb légtérzárásokkal számolhatnak.
Németország is visszaesett
A svájci lap információi szerint Európában is történt változás. Németország, Finnország, Ciprus és Grönland az elhanyagolható kockázati kategóriából az alacsonyba került.
Németország esetében a változás indoklásában a politikai polarizáció, az AfD növekvő támogatottsága, valamint a jobboldali, baloldali és iszlamista szélsőségesek jelentette fenyegetés is szerepel.
A magyar olvasók számára különösen fontos, hogy
Magyarország az alacsony kockázati kategóriában szerepel a 2027-es Risk Mapen.
Hazánk így nem tartozik sem a magas, sem a kritikus kockázati kategóriába.
Ezeket tartják a legveszélyesebb országoknak
A Riskline tíz országot és térséget emelt ki a legkockázatosabb úti célok között:
Kolumbia, Haiti, Irán, Mianmar, Niger, Szomália, Dél-Szudán, Szudán, Ciszjordánia és a Gázai övezet, valamint Jemen.
Fontos, hogy ez nem hagyományos 1–10. helyezés.
Ezek a világ legbiztonságosabb országai
A másik oldalon tíz országot emeltek ki különösen biztonságos úti célként:
Bhután, Kanada, Chile, Costa Rica, Dánia, Izland, Új-Zéland, Szingapúr, Szlovénia és Svájc.
Ez a felsorolás sem rangsor, az országokat itt is ábécésorrendben közölték.
Svájc továbbra is a legalacsonyabb kockázati szinten maradt, és bekerült a tíz külön kiemelt legbiztonságosabb ország közé.
Van, ahol javult a helyzet
Nem mindenhol romlott a biztonsági helyzet. A Maldív-szigeteken és El Salvadorban csökkent az utazási kockázat, Nepált és Kamerunt pedig szintén valamivel biztonságosabbnak ítélték.
A 2027-es Risk Map összességében több ország kockázati besorolásának változását jelzi az előző évhez képest.
Bécs lett az egyik legbiztonságosabb város
A Riskline a városokat is külön vizsgálta. A 2027-es kiemelt tízes listán a következő városok szerepelnek:
- Bandar Seri Begawan (Brunei)
- Buenos Aires (Argentína)
- Hongkong (Kína)
- Oslo (Norvégia)
- Ottawa (Kanada)
- San Diego (Egyesült Államok)
- Bécs (Ausztria)
- Wellington (Új-Zéland)
- Zágráb (Horvátország)
- Zürich (Svájc)
A lista itt sem rangsor, a városokat szintén az angol ábécésorrendben tüntették fel.
A legkockázatosabb városok között szerepel Bamako (Mali), Goma (Kongói Demokratikus Köztársaság), Guayaquil (Ecuador), Kabul (Afganisztán), Port Moresby (Pápua Új-Guinea), Port-au-Prince (Haiti), Quetta (Pakisztán), San Pedro Sula (Honduras), Szanaa (Jemen) és Teherán (Irán).
A tíz kiemelt országot és térséget angol ábécésorrendben közlik, vagyis a lista nem rangsor: az elsőként szereplő ország nem feltétlenül a világ legveszélyesebbje.