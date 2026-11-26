Megjelent a 2027-es Risk Map, amely azt mutatja meg, hogy a világ különböző országaiban és városaiban mekkora kockázattal kell számolniuk az utazóknak. A friss térképen több ország besorolása is megváltozott, különösen a Közel-Keleten, de Európában is akadnak meglepő változások.

Itt a 2027-es veszélyességi térkép: ezek a világ legkockázatosabb országai – Magyarországot is besorolták.

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Öt kategóriába sorolják az országokat

A Riskline és a Safeture által készített térkép öt kockázati kategóriát különböztet meg: elhanyagolható, alacsony, közepes, magas és kritikus.

A besorolásnál azt vizsgálják, hogy az egyes veszélyek mennyire valószínűek, illetve milyen súlyos következményekkel járhatnak az utazók számára. A Dániában alapított Riskline utazásbiztonsági szolgáltatás elemzői több forrásból származó információkat dolgoznak fel. Többek között a biztonsági helyzetet, a bűnözést, az egészségügyi és környezeti kockázatokat, valamint az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést veszik figyelembe.

Jelentősen nőtt a veszély az Öböl mentén

A 2027-es térkép egyik legszembetűnőbb változása a Közel-Keleten történt. Az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein és Kuvait két szinttel rosszabb besorolást kapott, így az alacsony kockázatú kategóriából egyenesen a magasba léptek – vette észre a svájci Blick.

Szaúd-Arábia és Jordánia a közepesről a magas, Omán pedig az alacsony kockázati szintről a közepes kategóriába lépett.

Irán esetében még súlyosabb a változás: az ország a magasból a kritikus kategóriába zuhant, miközben Dél-Szudán kockázati besorolását szintén szigorították.

Az Egyesült Arab Emírségeknél a készítők a 2026-os iráni támadásokat is megemlítik. A rendezetlen konfliktus miatt 2027-ben Dubajban és Abu-Dzabiban is újabb légtérzárásokkal számolhatnak.

Global Risk Map 2027 https://t.co/eHLAdqRX4b — Omar Chedda (@OChedda) November 25, 2026

Németország is visszaesett

A svájci lap információi szerint Európában is történt változás. Németország, Finnország, Ciprus és Grönland az elhanyagolható kockázati kategóriából az alacsonyba került.

Németország esetében a változás indoklásában a politikai polarizáció, az AfD növekvő támogatottsága, valamint a jobboldali, baloldali és iszlamista szélsőségesek jelentette fenyegetés is szerepel.