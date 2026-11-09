Elszabadult a körhinta a vidámparkban két tini miatt, többen megsérültek – videó

Néhány fegyelmezetlen tinédzser miatt vált irányíthatatlanná egy láncos körhinta egy megyei vásáron szombaton, a vidámparkos baleset során három utas megsérült.
Az eset a Georgia állambeli Grovetownban megrendezett Columbia County Fall Fair vásáron történt – írja a New York Post.
Két 13 éves fiatal a láncos körhintán utazva a tiltás ellenére egymásba kapaszkodott, ezzel instabillá tették a szerkezetet, ami így irányíthatatlanná vált.
Az esetről készült megdöbbentő felvételeken látszik, ahogy a hinták egymásnak csapódnak, az utasok pedig rémülten sikoltoznak.
Többen súlyosan megsérültek
Kristen Murphy, akinek gyermekei épp a hintán ültek az eset idején, észrevette, hogy a helyzet veszélyessé vált, és azonnal odasietett, hogy segítsen leszállni a gyermekeinek.
Ezt a hintát le kell állítani! A gyerekeim vannak rajta. Valami történik. Oda kell érnem hozzájuk!
– mondta az aggódó édesanya a félelmetes jelenetek közben.
A férje a kezelőpulthoz rohant, hogy leállítsa a gépet, és más szülők is csatlakoztak hozzá, hogy megállítsák a szerkezetet. „Amikor végre sikerült leállítani, és odaértem a gyerekeimhez, akkor vettük észre, hogy többen is súlyosan megsérültek” – mesélte.
A sérültek közt van egy nő, akinek hintája nekiütközött egy másiknak, őt a mentők vitték kórházba. Rajta kívül két gyerek is ellátásra szorult, ők könnyebben sérültek meg.
Eljárás indult a felelőtlen tinédzserekkel szemben
A Columbia County seriffi hivatalának közlése szerint a balesetet okozó két tinédzsert már az eset előtt figyelmeztették, hogy ne kapaszkodjanak egymásba. A rendőrség tájékoztatása szerint a fiatalokkal szemben eljárást indítottak, egyelőre nem tisztázott, pontosan milyen vádakkal kell szembenézniük.
Több gyerek megsérült, miután összedőlt egy körhinta a vidámparkban
Súlyos baleset történt a helyi vidámparkban a venezuelai El Callao városában is. Egy körhinta dőlt össze, aminek következtében hét gyermek megsérült.