Elszabadult a körhinta a vidámparkban két tini miatt, többen megsérültek – videó

Néhány fegyelmezetlen tinédzser miatt vált irányíthatatlanná egy láncos körhinta egy megyei vásáron szombaton, a vidámparkos baleset során három utas megsérült.

Rémálom a vidámparkban, kétségbeesetten sikoltoztak az utasok

Fotó: Twitter/X

Az eset a Georgia állambeli Grovetownban megrendezett Columbia County Fall Fair vásáron történt – írja a New York Post.

Két 13 éves fiatal a láncos körhintán utazva a tiltás ellenére egymásba kapaszkodott, ezzel instabillá tették a szerkezetet, ami így irányíthatatlanná vált.

Az esetről készült megdöbbentő felvételeken látszik, ahogy a hinták egymásnak csapódnak, az utasok pedig rémülten sikoltoznak.

😲Teens Force Fair Ride to Swing OUT OF CONTROL 3 People INJURED 😡These FAIR rides 😕My daughter on this same ride when pieces fell off and landed next to me 😲Totally FREAKED OUT! She was Okay, but NEVER again!! Two 13-year-old boys were charged by the Columbia County Sheriff's Office after allegedly disregarding staff warnings and either grabbing or locking their seats together on a swing ride at the Columbia County Fall Fair in Grovetown, Georgia. This reckless behavior caused the attraction to become unstable and resulted in injuries to three individuals. The 13-year-olds received paperwork describing their charges and were allowed to leave with their parents. — American Crime Stories™ (@AmericanCrime01) November 8, 2026

Többen súlyosan megsérültek

Kristen Murphy, akinek gyermekei épp a hintán ültek az eset idején, észrevette, hogy a helyzet veszélyessé vált, és azonnal odasietett, hogy segítsen leszállni a gyermekeinek.

Ezt a hintát le kell állítani! A gyerekeim vannak rajta. Valami történik. Oda kell érnem hozzájuk!

– mondta az aggódó édesanya a félelmetes jelenetek közben.

🚨🇺🇸 FAIRGROUND SWING RIDE SPINS OUT OF CONTROL AFTER TWO 13-YEAR-OLDS GRAB EACH OTHER — THREE INJURED Terrifying footage from the Columbia County Fall Fair in Grovetown, Georgia, shows a swing ride becoming unstable as two teenage riders appear to grab each other while the attraction is still moving. The swings begin colliding with one another, sending riders crashing together and triggering panic across the attraction. A woman was taken to hospital by ambulance, while two children were treated for minor injuries. According to the Columbia County Sheriff’s Office, the two 13-year-olds had reportedly been warned not to grab each other during the ride. Both teenagers were subsequently charged and released into their parents’ care. https://t.co/7iKZZpm46N — Nova Intel (@intel_nova) November 8, 2026

A férje a kezelőpulthoz rohant, hogy leállítsa a gépet, és más szülők is csatlakoztak hozzá, hogy megállítsák a szerkezetet. „Amikor végre sikerült leállítani, és odaértem a gyerekeimhez, akkor vettük észre, hogy többen is súlyosan megsérültek” – mesélte.

A sérültek közt van egy nő, akinek hintája nekiütközött egy másiknak, őt a mentők vitték kórházba. Rajta kívül két gyerek is ellátásra szorult, ők könnyebben sérültek meg.

Eljárás indult a felelőtlen tinédzserekkel szemben

A Columbia County seriffi hivatalának közlése szerint a balesetet okozó két tinédzsert már az eset előtt figyelmeztették, hogy ne kapaszkodjanak egymásba. A rendőrség tájékoztatása szerint a fiatalokkal szemben eljárást indítottak, egyelőre nem tisztázott, pontosan milyen vádakkal kell szembenézniük.

Több gyerek megsérült, miután összedőlt egy körhinta a vidámparkban

Súlyos baleset történt a helyi vidámparkban a venezuelai El Callao városában is. Egy körhinta dőlt össze, aminek következtében hét gyermek megsérült.