Munka közben zaklatta a videós az anyagi gondokkal küzdő dolgozót, a netezők összefogtak érte – videó

Egy ártatlannak szánt internetes tréfa miatt veszítette el a türelmét egy négygyermekes dolgozó, akit munka közben zaklatott egy Instagram-prankelő. A férfi indulatos kifakadása milliókhoz jutott el, az emberek pedig nemcsak a közösségi oldalakon álltak mellé, hanem adománygyűjtést is indítottak a megsegítésére – olvasható a Dexerto oldalán.

Négygyermekes dolgozót zaklatott egy videós, elképesztő összeggel segítette ki az internet

Fotó: Facebook

Csak dolgozni akart, de egy videós kipécézte magának

Walter E. Zerod egy élelmiszerüzletben éppen a Red Baron fagyasztott pizzáit pakolta a polcokra, amikor odalépett hozzá egy netes tartalomgyártó. A fiatal videós egy olyan tréfával próbálkozott, amelyben úgy tett, mintha pénzt lopna a férfitól a telefonján keresztül. A

férfi kezdetben még készségesen fogadta a prankelőt, ám hamar elfogyott a türelme, és indulatosan kérte számon, amiért munka közben háborgatja.

A felvételen Walter E. Zerod arról beszélt, hogy már egy órája otthon kellene lennie, másnap pedig hajnali ötkor kel, hogy újabb tíz üzletbe szállítsa ki az árut. Azt is nehezményezte, hogy a srác az ő kárára szórakozik és keres pénzt a videóval, miközben neki négy gyermekről kell gondoskodnia, és még a lakáshitel törlesztése is komoly terhet jelent.

Te valószínűleg pénzt keresel ezzel, én pedig még a rohadt jelzáloghitelemet sem tudom kifizetni! Négy gyerek vár otthon. Ez egyáltalán nem vicces!

– fakadt ki.

This broke me. Find this man. Find him and I will personally fundraise for him. https://t.co/hwdHT8hJvI — Sarah Fields (@SarahisCensored) October 28, 2026

Több százezer dollárral segítik a négygyermekes apát

A videó az X-en és a Redditen is gyorsan elterjedt. A legtöbben a dolgozó pártjára álltak, és felháborodtak azon, hogy egyes videósok olyan embereket vesznek célba a tréfáikkal, akik csak nyugodtan szeretnék végezni a munkájukat.

Ez volt a valaha látott leginkább jogos kiborulás

– írta az egyik kommentelő. Mások arra figyelmeztettek, hogy az ilyen provokációk súlyos következményekkel járhatnak, különösen, ha valaki egyébként is komoly anyagi terhekkel küzd.

Közben adománygyűjtést indítottak Walter és családja megsegítésére.

A kezdeményezés óriási sikert aratott: a GoFundMe oldalán már több mint 773 ezer dollár, vagyis csaknem 252 millió forint gyűlt össze, több mint 22 ezer felajánlásból. Időközben 900 ezer dollárra emelték a kitűzött célt.

Az adománygyűjtést Luke Oakenshield indította, aki maga is nehéz helyzetben van: a hajléktalan veterán jelenleg az autójában él. Azért döntött a kampány mellett, mert attól tartott, hogy Walter a videó miatt elveszítheti az állását. Később sikerült felvennie a kapcsolatot a dolgozóval, akivel videóhívásban is beszélt. Megerősítette, hogy valóban a felvételen szereplő férfit találta meg, aki párjával együtt meghatódva fogadta a támogatást.