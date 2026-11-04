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adománygyűjtés

Munka közben zaklatta a videós az anyagi gondokkal küzdő dolgozót, a netezők összefogtak érte – videó

11 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Egy netes tartalomgyártó munka közben próbált megtréfálni egy négygyermekes apát, aki végül indulatosan fakadt ki. A videó bejárta az internetet, az emberek pedig elképesztő összefogással eddig csaknem 252 millió forintot gyűjtöttek neki.
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adománygyűjtésvideósmunka

Egy ártatlannak szánt internetes tréfa miatt veszítette el a türelmét egy négygyermekes dolgozó, akit munka közben zaklatott egy Instagram-prankelő. A férfi indulatos kifakadása milliókhoz jutott el, az emberek pedig nemcsak a közösségi oldalakon álltak mellé, hanem adománygyűjtést is indítottak a megsegítésére – olvasható a Dexerto oldalán

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Négygyermekes dolgozót zaklatott egy videós, elképesztő összeggel segítette ki az internet
Fotó: Facebook

Csak dolgozni akart, de egy videós kipécézte magának

Walter E. Zerod egy élelmiszerüzletben éppen a Red Baron fagyasztott pizzáit pakolta a polcokra, amikor odalépett hozzá egy netes tartalomgyártó. A fiatal videós egy olyan tréfával próbálkozott, amelyben úgy tett, mintha pénzt lopna a férfitól a telefonján keresztül. A

 férfi kezdetben még készségesen fogadta a prankelőt, ám hamar elfogyott a türelme, és indulatosan kérte számon, amiért munka közben háborgatja.

A felvételen Walter E. Zerod arról beszélt, hogy már egy órája otthon kellene lennie, másnap pedig hajnali ötkor kel, hogy újabb tíz üzletbe szállítsa ki az árut. Azt is nehezményezte, hogy a srác az ő kárára szórakozik és keres pénzt a videóval, miközben neki négy gyermekről kell gondoskodnia, és még a lakáshitel törlesztése is komoly terhet jelent.

Te valószínűleg pénzt keresel ezzel, én pedig még a rohadt jelzáloghitelemet sem tudom kifizetni! Négy gyerek vár otthon. Ez egyáltalán nem vicces!

 – fakadt ki.

Több százezer dollárral segítik a négygyermekes apát

A videó az X-en és a Redditen is gyorsan elterjedt. A legtöbben a dolgozó pártjára álltak, és felháborodtak azon, hogy egyes videósok olyan embereket vesznek célba a tréfáikkal, akik csak nyugodtan szeretnék végezni a munkájukat.

Ez volt a valaha látott leginkább jogos kiborulás

 – írta az egyik kommentelő. Mások arra figyelmeztettek, hogy az ilyen provokációk súlyos következményekkel járhatnak, különösen, ha valaki egyébként is komoly anyagi terhekkel küzd.

Közben adománygyűjtést indítottak Walter és családja megsegítésére. 

A kezdeményezés óriási sikert aratott: a GoFundMe oldalán már több mint 773 ezer dollár, vagyis csaknem 252 millió forint gyűlt össze, több mint 22 ezer felajánlásból. Időközben 900 ezer dollárra emelték a kitűzött célt.

Az adománygyűjtést Luke Oakenshield indította, aki maga is nehéz helyzetben van: a hajléktalan veterán jelenleg az autójában él. Azért döntött a kampány mellett, mert attól tartott, hogy Walter a videó miatt elveszítheti az állását. Később sikerült felvennie a kapcsolatot a dolgozóval, akivel videóhívásban is beszélt. Megerősítette, hogy valóban a felvételen szereplő férfit találta meg, aki párjával együtt meghatódva fogadta a támogatást.

Miután kiderült, hogy Oakenshield maga is segítségre szorul, támogatói számára is külön adománygyűjtés indult, hogy segítsenek neki újrakezdeni az életét.

A Red Baron sem hagyta magára a dolgozóját

A Red Baron anyavállalata, a Schwan’s megerősítette, hogy az eset augusztusban történt, és tudnak a közösségi oldalakon terjedő videóról. Közölték, hogy a történtek után felvették a kapcsolatot Walterrel, érdeklődtek a hogyléte felől, és biztosították támogatásukról.

A férfi továbbra is a vállalat megbecsült alkalmazottja. 

A Red Baron az X-en is kiállt mellette: egy bejegyzésben tréfásan azt írták, hogy a hónap dolgozója címre már nem fogadnak jelöléseket, hiszen mindenki tudja, ki érdemli meg az elismerést. Azt is hozzátették, hogy Walternek már rajongótábora van, amelyhez maga a márka is csatlakozott.

A dolgozó később az adománygyűjtés oldalán köszönte meg a támogatást. Mint írta, családjával együtt jól vannak, és nagyon sokat jelentettek számára a felajánlások, a megosztások és a kedves üzenetek. Egyelőre szeretné megóvni szerettei magánéletét, de nem zárta ki, hogy később a saját történetét is megosztja.

 

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