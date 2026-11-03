Hatalmas pusztítást végzett a vihar a szomszédos ország fővárosában – több mint 50 esethez riasztották a tűzoltókat

Jelentős károkat okozott a hétfői vihar Bukarestben és a környező Ilfov megyében. A heves esőzések és az erős széllökések miatt a tűzoltóknak összesen 57 esetben kellett beavatkozniuk hétfő délelőtt 10 és este 18 óra között – számolt be róla a Maszol.

A hétfői vihar során 43 fa dőlt ki a román fővárosban

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A hatóságok közlése szerint Bukarestben 43 fa dőlt ki, hat épületelem meglazult és veszélyesen lógott, valamint egy reklámtáblát is kidöntött a szél. A kidőlt fák és leszakadt ágak összesen 30 gépkocsiban okoztak károkat.

A román fővárost körülvevő Ilfov megyében további hét helyszínen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak kidőlt fák miatt.

Figyelmeztetést adtak ki a vihar miatt

A térségben a heves esőzések és az erős széllökések miatt sárga jelzésű meteorológiai figyelmeztetés volt érvényben.

A katasztrófavédelem arra kérte a lakosságot, hogy a veszélyes időjárási körülmények miatt lehetőség szerint halasszák el a szabadtéri programokat, és kerüljék a nyílt terepen, illetve magasban végzett munkát. A hatóságok emellett az ablakok bezárására és a kültéri tárgyak rögzítésére is felhívták a figyelmet. Arra figyelmeztettek, hogy senki ne tartózkodjon fák, villanyoszlopok, reklámtáblák vagy más, a szél által kidönthető szerkezetek közelében.

A lakosságot a vízelvezető árkok megtisztítására is felszólították, továbbá arra kérték az embereket, hogy kerüljék a megáradt patakokat és folyókat, és ne próbáljanak átkelni rajtuk.