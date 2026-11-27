A vihar következtében csütörtök estére több mint 980 ezer háztartás maradt áram nélkül. Pennsylvania, Virginia, Maryland és New Jersey állam különösen súlyosan érintett.

Óránként akár 113 kilométeres széllökések et okozott az Egyesült Államok keleti részére lecsapó vihar.(Illusztráció) Fotó: MATTHEW HATCHER / AFP

New Jersey kormányzója, Mikie Sherrill rendkívüli állapotot hirdetett, miután a partvidék több településén áradások alakultak ki.

Kathy Hochul, New York állam kormányzója New York városára, Long Islandre és Westchester megyére vonatkozóan hozott hasonló intézkedést.

Washingtonban minden korábbinál csapadékosabb hálaadást regisztráltak, a megemelkedett vízszint miatt pedig a Reagan repülőtér futópályáit is elöntötte a víz.

THANKSGIVING STORM FLOODS A NEW JERSEY TOWN: Locals in Stone Harbor, New Jersey, have fallen victim to an intense storm that has brought relentless rain, winds, and flooding, submerging communities for the holiday. https://t.co/paxpaJZcYI — FOX Weather (@foxweather) November 27, 2026

Közlekedési káoszt okozott a vihar

A FlightAware adatai szerint csütörtökön több mint 400 amerikai repülőjáratot töröltek, további 2200 pedig késett. Marylandben az erős szél miatt hidakat zártak le, New Yorkban pedig szombatra halasztották a hagyományos Macy’s hálaadásnapi felvonulást.

DANGEROUS CONDITIONS ON JERSEY SHORE: Stone Harbor, New Jersey, has seen significant coastal flooding and beach erosion this Thanksgiving as storms bring damaging winds, rough surf and heavy rain to the Northeast. https://t.co/PVbsfkZFYF — FOX Weather (@foxweather) November 27, 2026

Rendkívüli dagály és újabb viharok fenyegetik a nyugati partvidéket

Az amerikai Országos Meteorológiai Szolgálat (NWS) újabb csendes-óceáni viharrendszerekre figyelmeztetett, amelyek esőzést, hegyvidéki havazást és erős szelet hozhatnak.

Kalifornia partjainál helyenként 2,4 métert meghaladó dagályszintet is mértek. A rendkívül magas vízállás miatt a part mentén közlekedő Pacific Surfliner vasútvonal több járatát törölték.

További viharok várhatók az Egyesült Államok északnyugati részén, valamint a kanadai Brit Columbia tartományban is.