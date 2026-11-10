Két vihar tart Portugália felé, már több mint száz esethez riasztották a tűzoltókat

Két vihar, a Charles és a Bruna érheti el Portugáliát a következő órákban. A szélsőséges időjárás miatt a hatóságok több térségben narancssárga, Madeira egyes részein pedig a legmagasabb fokozatú, vörös riasztást adták ki. A meteorológiai előrejelzések szerint heves esőzések, akár 130 kilométer/órás széllökések és többméteres hullámok várhatók – számolt be róla az Euronews.

A viharok miatt Portugália több térségében is magas fokozatú riasztást adtak ki

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Illusztráció

A Charles és a Bruna nevű viharok kedden és szerdán okozhatnak jelentős időjárási fennakadásokat Portugáliában. A portugál meteorológiai szolgálat (IPMA) előrejelzése szerint a szárazföldi területeken már kedden érezhetővé válhat a Charles hatása, míg Madeira szigetcsoportján kedd estétől várható az időjárás jelentős romlása.

A hatóságok Lisszabon, Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Leiria, Beja és Castelo Branco körzetében narancssárga riasztást adtak ki a heves csapadék, az erős szél és a háborgó tenger miatt.

A vihar miatt vörös riasztás lép életbe Madeirán

Madeira hegyvidéki területein és déli partvidékén kedd este 21 órától szerda reggel 6 óráig vörös riasztás lesz érvényben. Ezt követően reggel 9 óráig narancssárga figyelmeztetés marad érvényben.

A sziget északi partvidékén narancssárga, a szomszédos Porto Santo szigetén pedig sárga riasztást rendeltek el.

A portugál kormány áradások, földcsuszamlások, fakidőlések és építmények megrongálódásának veszélyére figyelmeztetett. Emellett időszakos áramkimaradások és kommunikációs zavarok is előfordulhatnak.

A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy a heves esőzések és széllökések idején lehetőség szerint ne hagyják el otthonukat. Az autósokat fokozott óvatosságra intették.

A lakosságnak azt is javasolták, hogy tisztítsák meg a vízelvezető árkokat és csatornákat, valamint kerüljék a folyópartokat, az árvízveszélyes területeket és a tengerparti létesítményeket.