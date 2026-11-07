Börtönben döntött világrekordot az életfogytiglanra ítélt gyilkos

Egészen elképesztő teljesítménnyel került be a Guinness Rekordok Könyvébe egy életfogytiglani szabadságvesztését töltő svájci férfi. Tobias K. egy óra alatt 1073 úgynevezett burpee-t hajtott végre a Lenzburgi Büntetés-végrehajtási Intézetben, ezzel pedig új világcsúcsot állított fel.

A rácsok mögött készült két és fél éven át, majd egyetlen óra alatt világrekordot állított fel.

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A gyakorlat során le kell ereszkedni a talajra úgy, hogy a mellkas érintse azt, majd vissza kell nyomni magát, visszaugrani guggolóhelyzetbe és felugrani. Tobias K. ezt egy óra alatt 1073 alkalommal ismételte meg, percenként átlagosan csaknem 18-szor.

A Guinness World Records hivatalos honlapján is dokumentált teljesítményre a férfi két és fél éven át készült.

Elmondása szerint a rendszeres testmozgás egy nehéz időszakban adott számára célt és motivációt. Világcsúcsát levélben maga is megerősítette a svájci Blicknek.

Gyilkosság miatt tölti életfogytiglani büntetését

Tobias K. 2016-ban vált ismertté Svájcban, amikor egy eltávozás idején megszökött a börtönből, majd Zürich Seefeld negyedében halálra késelte a 42 éves M. S. informatikust. Az áldozat az ebédszünetében egy falnál ülve cigarettázott, amikor K. rátámadt. A két férfi korábban nem ismerte egymást.

K. a gyilkosság előtt egy eltávozásról nem tért vissza a Pöschwies büntetés-végrehajtási intézetbe. A támadás után hónapokig bujkált, végül elfogták, és gyilkosság miatt életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték.

A gyilkosság hátterében egy zsarolási terv állt. Tobias K. és egyik rabtársa azzal fenyegetőzött, hogy megölnek valakit, ha nem engednek szabadon egy fogvatartottat. Miután a követelésük nem teljesült, a férfi végrehajtotta a fenyegetést.

A hatóságok személyiségi jogokra hivatkozva nem kommentálták a világrekordot.