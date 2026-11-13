Eljött a rettegett dátum: egy tudományos tanulmány szerint ma lehet a világvége

Az 1960-ban megjelent kutatást a világvége kapcsán Heinz von Foerster osztrák–amerikai fizikus és az Illinois-i Egyetem kutatói készítették.

Világvége 2026. november 13-án?

A szakemberek a történelmi népességadatokat elemezve arra jutottak, hogy az emberiség lélekszáma hiperexponenciális ütemben növekszik.

Számításaik szerint, ha a népesség az előző kétezer évben tapasztalt ütemben gyarapodik tovább, 2026. november 13-án elméletileg a végtelenhez közelítene.

A kutatók szemléletes megfogalmazása szerint az emberiség leszármazottai nem éhen halnának, hanem a túlnépesedés következtében egyszerűen nem maradna számukra elegendő hely.

A tanulmány már megjelenésekor vitákat váltott ki a demográfusok körében, bár a népességnövekedésre vonatkozó előrejelzései az 1990-es évekig viszonylag pontosnak bizonyultak.

Miért nem következik be a megjósolt világvége?

Azóta jelentősen megváltoztak a demográfiai folyamatok.

A születési arányszámok visszaestek, a népességnövekedés pedig lelassult.

Az ENSZ legfrissebb, a cikkben ismertetett előrejelzése szerint a Föld népessége 2084 körül érheti el a 10,3 milliárd főt, majd csökkenésnek indulhat.

A túlnépesedés helyett egyes közgazdászok ma már az alacsony termékenység gazdasági következményeitől tartanak, köztük a gazdasági stagnálástól és az egészségügyi rendszerekre nehezedő terhektől.

A világvége kérdése ugyanakkor továbbra is foglalkoztatja a tudósokat. Az Atomtudósok Közlönyének jelképes Végítélet órája 2026-ban mindössze 85 másodpercre áll éjféltől, ami az eddigi legközelebbi érték.

A szakértők a globális háborúk, a klímaváltozás és az ellenőrizetlen mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztetnek.

Az 1960-as tanulmány dátuma tehát nem egy ténylegesen bekövetkező világvégét jelez, hanem azt mutatja meg, milyen messzire vezethet egy népességnövekedési tendencia változatlan folytatásának feltételezése.