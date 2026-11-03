Folyókká változtak az utak Floridában, bezárták az iskolákat – videókon a súlyos áradások

Életveszélyes helyzetet okozhat a villámárvíz

A Brevard megyei állami iskolák hétfőn jelentették be, hogy az áradások miatt felfüggesztik a tanítást. Egyelőre nem tudni, mikor nyithatnak ki újra az intézmények.

West Melbourne, Palm Bay és Grant-Valkaria térségében továbbra is villámárvíz miatt kiadott riasztás van érvényben.

Az NWS melbourne-i kirendeltsége hétfőn arra szólította fel Brevard megye lakóit, hogy húzódjanak magasabban fekvő területekre. A meteorológiai szolgálat életveszélyesnek minősítette a helyzetet.

Florida középső részének más területein is árvízriasztásokat adtak ki, miután helyenként 200–250 milliméter csapadék hullott.

Palm Beach megye középső és északi részén szintén villámárvíz miatt figyelmeztették a lakosságot. Dél-Florida egész területére helyi idő szerint hétfő este 7 óráig árvízveszélyre figyelmeztető előrejelzést adtak ki.

A meteorológiai szolgálat Florida egyes részein a négyfokozatú skálán hármas szintű, vagyis jelentős kockázatot állapított meg a rendkívüli csapadékmennyiség és annak várható következményei miatt.