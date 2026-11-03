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villámárvíz

Folyókká változtak az utak Floridában, bezárták az iskolákat – videókon a súlyos áradások

1 órája
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Rendkívüli mennyiségű csapadék hullott az Egyesült Államok délkeleti részén fekvő Florida államban, ahol több településen is súlyos fennakadásokat okozott az időjárás. A villámárvíz veszélye miatt a hatóságok több térségben riasztást adtak ki, az autósokat pedig arra figyelmeztették, hogy kerüljék az elárasztott útszakaszokat.
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villámárvízFloridaEgyesült Államok

Florida egyes részein 380–508 milliméter eső hullott, aminek következtében utak kerültek víz alá, járművek akadtak el, és több településen is veszélyessé vált a közlekedés. A legsúlyosabb helyzet Brevard megye délkeleti részén alakult ki, ahol a lehullott csapadék mennyisége megközelítette az állam egynapos esőzési rekordját – számolt be róla az ABC News.

A villámárvíz veszélye miatt több floridai településen is riasztást adtak ki
A villámárvíz veszélye miatt több floridai településen is riasztást adtak ki
Fotó: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Az amerikai meteorológiai szolgálat (NWS) előrejelzése szerint az érintett térségben további 50–150 milliméter csapadék hullhat.

Florida jelenlegi egynapos csapadékrekordja 591 milliméter, amelyet 1980-ban, Key Westben mértek. Akkor a Jeanne hurrikánhoz kapcsolódó nedves légtömegek és egy Dél-Florida felett húzódó veszteglő időjárási front együttes hatása okozott rendkívüli esőzést.

Életveszélyes helyzetet okozhat a villámárvíz

A Brevard megyei állami iskolák hétfőn jelentették be, hogy az áradások miatt felfüggesztik a tanítást. Egyelőre nem tudni, mikor nyithatnak ki újra az intézmények.

West Melbourne, Palm Bay és Grant-Valkaria térségében továbbra is villámárvíz miatt kiadott riasztás van érvényben.

Az NWS melbourne-i kirendeltsége hétfőn arra szólította fel Brevard megye lakóit, hogy húzódjanak magasabban fekvő területekre. A meteorológiai szolgálat életveszélyesnek minősítette a helyzetet.

Florida középső részének más területein is árvízriasztásokat adtak ki, miután helyenként 200–250 milliméter csapadék hullott.

Palm Beach megye középső és északi részén szintén villámárvíz miatt figyelmeztették a lakosságot. Dél-Florida egész területére helyi idő szerint hétfő este 7 óráig árvízveszélyre figyelmeztető előrejelzést adtak ki.

A meteorológiai szolgálat Florida egyes részein a négyfokozatú skálán hármas szintű, vagyis jelentős kockázatot állapított meg a rendkívüli csapadékmennyiség és annak várható következményei miatt.

Több autó is elakadt az elárasztott utakon

A Port St. Lucie-i rendőrség tájékoztatása szerint St. Lucie West térségében jelentős mennyiségű víz gyűlt össze az utakon, ami veszélyessé tette a közlekedést.

A rendőrség arra kérte az autósokat, hogy csak feltétlenül szükséges esetben induljanak útnak az érintett területeken, és semmiképpen ne próbáljanak áthajtani a vízzel elöntött útszakaszokon.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy a járművezetők ne becsüljék alá a víz mélységét, hanem forduljanak vissza, és keressenek másik útvonalat.

A rendőrség közlése szerint munkatársaik folyamatosan fogadják az elakadt járművekkel kapcsolatos bejelentéseket, és intézkednek a helyszíneken. Az útlezárásokról és a közlekedést érintő további korlátozásokról folyamatos tájékoztatást ígértek.

Az amerikai meteorológiai szolgálat szintén arra figyelmeztette a lakosságot, hogy kövessék a helyi hatóságok utasításait, és ne hajtsanak rá az elárasztott utakra.

 

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