Folyókká változtak az utak Floridában, bezárták az iskolákat – videókon a súlyos áradások

Florida egyes részein 380–508 milliméter eső hullott, aminek következtében utak kerültek víz alá, járművek akadtak el, és több településen is veszélyessé vált a közlekedés. A legsúlyosabb helyzet Brevard megye délkeleti részén alakult ki, ahol a lehullott csapadék mennyisége megközelítette az állam egynapos esőzési rekordját – számolt be róla az ABC News.
Az amerikai meteorológiai szolgálat (NWS) előrejelzése szerint az érintett térségben további 50–150 milliméter csapadék hullhat.
Florida jelenlegi egynapos csapadékrekordja 591 milliméter, amelyet 1980-ban, Key Westben mértek. Akkor a Jeanne hurrikánhoz kapcsolódó nedves légtömegek és egy Dél-Florida felett húzódó veszteglő időjárási front együttes hatása okozott rendkívüli esőzést.
Életveszélyes helyzetet okozhat a villámárvíz
A Brevard megyei állami iskolák hétfőn jelentették be, hogy az áradások miatt felfüggesztik a tanítást. Egyelőre nem tudni, mikor nyithatnak ki újra az intézmények.
West Melbourne, Palm Bay és Grant-Valkaria térségében továbbra is villámárvíz miatt kiadott riasztás van érvényben.
Az NWS melbourne-i kirendeltsége hétfőn arra szólította fel Brevard megye lakóit, hogy húzódjanak magasabban fekvő területekre. A meteorológiai szolgálat életveszélyesnek minősítette a helyzetet.
Florida középső részének más területein is árvízriasztásokat adtak ki, miután helyenként 200–250 milliméter csapadék hullott.
Palm Beach megye középső és északi részén szintén villámárvíz miatt figyelmeztették a lakosságot. Dél-Florida egész területére helyi idő szerint hétfő este 7 óráig árvízveszélyre figyelmeztető előrejelzést adtak ki.
A meteorológiai szolgálat Florida egyes részein a négyfokozatú skálán hármas szintű, vagyis jelentős kockázatot állapított meg a rendkívüli csapadékmennyiség és annak várható következményei miatt.
Több autó is elakadt az elárasztott utakon
A Port St. Lucie-i rendőrség tájékoztatása szerint St. Lucie West térségében jelentős mennyiségű víz gyűlt össze az utakon, ami veszélyessé tette a közlekedést.
A rendőrség arra kérte az autósokat, hogy csak feltétlenül szükséges esetben induljanak útnak az érintett területeken, és semmiképpen ne próbáljanak áthajtani a vízzel elöntött útszakaszokon.
A hatóságok hangsúlyozták, hogy a járművezetők ne becsüljék alá a víz mélységét, hanem forduljanak vissza, és keressenek másik útvonalat.
A rendőrség közlése szerint munkatársaik folyamatosan fogadják az elakadt járművekkel kapcsolatos bejelentéseket, és intézkednek a helyszíneken. Az útlezárásokról és a közlekedést érintő további korlátozásokról folyamatos tájékoztatást ígértek.
Az amerikai meteorológiai szolgálat szintén arra figyelmeztette a lakosságot, hogy kövessék a helyi hatóságok utasításait, és ne hajtsanak rá az elárasztott utakra.