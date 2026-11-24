Bennfentes információ alapján kereskedett a Volkswagen két korábbi mérnöke a Rivian részvényeivel, még az 5 milliárd dolláros üzlet nyilvánosságra hozatala előtt. Az amerikai ügyészség még a családtagok internetes kereséseit is bizonyítékként használta fel – tudta meg a Világgazdaság.

A Volkswagen két korábbi mérnöke bennfentes információ alapján kereskedett a Rivian papírjaival.

Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / DPA/AFP

300 ezer dollárt kaszáltak a titkos információval

A 31 éves Michael Stamp hétfőn a manhattani szövetségi bíróságon bűnösnek vallotta magát értékpapírcsalásban. A vádalku részeként elismerte, hogy Rivian-részvényeket és opciókat vásárolt, miközben egy másik alkalmazottól bizalmas információkat szerzett a Volkswagen és az amerikai elektromosautó-gyártó 5 milliárd dolláros együttműködéséről – írja a Bloomberg.

Tudtam, hogy amit tettem, az helytelen volt, és megsértette a munkáltatóm iránti kötelességemet

– mondta Stamp a szövetségi bíró előtti meghallgatáson.

A férfit és egy másik volt Volkswagen-mérnököt, Marcus Plankot júliusban vádolták meg. Az ügyészek szerint

a két férfi összesen 300 ezer dollár nyereséget realizált a Rivian-papírokkal: Stamp 250 ezret, Plank pedig 50 ezret. Plank ráadásul a bizalmas információt egy családtagjával is megosztotta, aki 12 ezer dollárt keresett az ügyleten.

A két mérnököt eredetileg összeesküvéssel és értékpapírcsalással vádolták meg, a legsúlyosabb vádpontokban pedig akár 25 év börtönbüntetés is fenyegette őket. A két férfi a Volkswagen kiküldött mérnökeiként a kaliforniai San Joséban élt.

A Google-keresések is árulkodóak voltak

Az ügyészek szerint a tranzakciók mellett a bejelentés előtti internetes keresések is azt mutatják, hogy tisztában voltak tettük törvénytelenségével.

Nyolc nappal az üzlet nyilvánosságra hozatala előtt Stamp a „bennfentes kereskedelem elévülési ideje” kifejezésre keresett rá. Plank egyik közeli családtagja pedig német nyelven azt kutatta, milyen büntetés jár bennfentes kereskedelemért.

Plank ártatlannak vallotta magát, és 500 ezer dolláros óvadék ellenében szabadlábon védekezik.

A Volkswagen és a Rivian 2024. június 26-án jelentette be az 5 milliárd dolláros megállapodást, amely jelentős pénzügyi segítséget jelentett az amerikai elektromosautó-gyártónak. A partnerség akkor született, amikor az elektromos járművek piacának lassulása miatt az iparág szereplői egyre inkább újragondolták stratégiájukat.

A Volkswagen szóvivője nem kívánta kommentálni az ügyet.