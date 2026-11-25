Nem zavartatta magát egy pár egy Németországon áthaladó ICE gyorsvonaton: egy fülkében estek egymásnak, miközben mások is láthatták őket. A kalauzok hiába próbálták leállítani a 29 éves férfit és 45 éves partnerét, végül rendőrt hívtak. Ekkor váratlan dolog derült ki – írja a BILD.

A vonaton estek egymásnak, majd bilincs kattant a férfi csuklóján.

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A kalauzok sem tudták megfékezni őket

A páros vasárnap délután utazott a Hamburgból Stuttgartba tartó ICE 771-es járaton, amikor egy fülkében intim kapcsolatba kerültek egymással. A német szövetségi rendőrség szerint a szerelmeskedőket az sem zavarta, hogy mások is láthatják a 18 karikás jelenetet.

A vonat személyzete Göttingennél kért segítséget a rendőröktől, miután a pár a felszólítás ellenére sem hagyta abba a szexuális tevékenységét.

A rendőrök igazoltatták őket, majd lefuttatták az adataikat a rendszerben.

Két elfogatóparancs volt érvényben ellene

Az ellenőrzés során kiderült, hogy a 29 éves férfit két elfogatóparancs alapján is keresték.

Korábban testi sértés, valamint hivatalos személy elleni erőszak miatt ítélték el.

A gyanúsítottat még a vonaton őrizetbe vették, majd egy büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.

15 hónapot kell rács mögött töltenie.

A párossal szemben közszeméremsértés gyanúja miatt is eljárás indult.

Korábban egy másik bizarr esetet is megírtunk: egy férfi és egy nő egy áruház bevásárlókocsijainak tárolójában, egy takaró alatt kezdett szexelni. A különös jelenetre a vásárlók és az üzlet dolgozói is felfigyeltek, a nő pedig később még az alsóneműjét is keresni kezdte.