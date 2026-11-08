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egyiptomban

Súlyos vonatkatasztrófa történt Egyiptomban – rengeteg a sérült, halálos áldozatok is vannak

3 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Súlyos vonatszerencsétlenség történt Egyiptomban 2026. november 8-án, vasárnap délután. Az eddigi információk szerint két személyvonat ütközött össze Kairó közelében. A tragédiában többen meghaltak, és több mint százan megsérültek.
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  • Baleset történt Egyiptomban, mikor két személyvonat ütközött.
  • Hányan haltak meg az egyiptomi vonatbalesetben?
  • Mennyi sérültje van a tragédiának?

Súlyos vonatbaleset történt Egyiptomban, Kairótól délre, Gíza közelében, ahol két személyvonat összeütközött. Az egyiptomi vonatbalesetben a legfrissebb hivatalos adatok szerint legalább hét ember meghalt, 112-en pedig megsérültek. A szerencsétlenség helyszínén több vasúti kocsi kisiklott és felborult, az egyik összeroncsolódott vagon pedig egy másik tetején állt meg. A mentéshez több mint 70 mentőautót riasztottak.

Az egyiptomi vonatbalesetben a legfrissebb hivatalos adatok szerint legalább hét ember meghalt, 112-en pedig megsérültek
 Az egyiptomi vonatbalesetben a legfrissebb hivatalos adatok szerint legalább hét ember meghalt, 112-en pedig megsérültek Fotó: - / AFP

A BBC beszámolója szerint az egyik szerelvény Gízából a Kairótól délnyugatra fekvő Fajjúm oázis felé tartott, míg a másik vonat Kairóból Asszuánba közlekedett. Az ütközés következtében több vasúti kocsi lesodródott a sínekről. A helyszínen készült felvételeken felborult vagonok és a roncsok körül összegyűlt emberek láthatók.

Több mint százan megsérültek az egyiptomi vonatbalesetben

Az egyiptomi egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a halálos áldozatok között egy mozdonyvezető is van. A hatóságok először négy halottról és 88 sérültről számoltak be, később azonban hétre emelkedett az elhunytak, 112-re pedig a sebesültek száma.

A sérülteket három kórházban látják el, közülük 45 embert már hazaengedtek. A vasúti szerencsétlenségben többen végtag-, medence- és csigolyatöréseket, valamint fej- és arcsérüléseket szenvedtek.

Az egyiptomi egészségügyi miniszter elrendelte, hogy Gíza és Beni Suef térségének egészségügyi intézményei fokozott készültségben biztosítsák a sérültek ellátását. A mentésben az Egyiptomi Vörös Félhold munkatársai és önkéntesei is részt vesznek, akik az áldozatok családjainak pszichológiai segítséget is nyújtanak.

Vizsgálat indult a súlyos vonatbaleset után

Egyelőre nem tudni, mi okozta a tragikus vasúti balesetet. Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök elrendelte az ütközés körülményeinek kivizsgálását. Mosztafa Madbúli miniszterelnök részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és közölte, hogy minden szükséges támogatást biztosítanak a sérülteknek és a családoknak.

Galéria: Egymásra torlódtak a vagonok, rengeteg a sérült – sokkoló képek az egyiptomi vonatkatasztrófáról
Fotó: AFP
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Egymásra torlódtak a vagonok, rengeteg a sérült – sokkoló képek az egyiptomi vonatkatasztrófáról

 

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