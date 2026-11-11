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vonatbaleset

Nem állt meg a vonat a vészfékezés ellenére – videóra vették a kisiklás előtti pillanatokat

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Szerda reggel kisiklott egy személyvonat Indiában, a baleset több vasúti járat közlekedésében is fennakadást okozott. A vonatbaleset előtti pillanatokról videófelvétel készült, amelyen a mozdonyvezető arról beszél, hogy a szerelvény a vészfékezés ellenére sem lassul megfelelően.
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vonatbalesetvészfékIndia

Vonatbaleset történt szerdán India északkeleti részén, ahol kisiklott a Kolkata–Sairang Express nevű személyvonat mozdonya és több kocsija. A The Economic Times beszámolója szerint a szerelvényt egy vasútállomásra irányították, hogy elsőbbséget biztosítsanak egy másik vonatnak, a mozdonyvezető azonban nem tudta megfelelően csökkenteni a sebességet.

A vonatbaleset helyszínén vasúti dolgozók vizsgálták a kisiklott szerelvényt
A vonatbaleset helyszínén vasúti dolgozók vizsgálták a kisiklott szerelvényt
Fotó: BIJU BORO / AFP

Videóra vették a vonatbaleset előtti pillanatokat

A mozdony vezetőfülkéjében készült felvételen hallható, amint a mozdonyvezető jelzi, hogy a vasúti jelző pirosat mutat, a vészfékrendszer azonban nem reagál megfelelően. Nem sokkal később a mozdony hangos csattanással nekiütközik az útakadályoknak.

A szerelvény több kocsija elhagyta a síneket
A szerelvény több kocsija elhagyta a síneket 
Fotó: BIJU BORO / AFP

A baleset után azonnal megkezdődtek a mentési és helyreállítási munkálatok. A helyszínre a vasúttársaság vezetői is megérkeztek, hogy felügyeljék az intézkedéseket.

A kisiklás miatt két másik személyvonat közlekedését is korlátozni kellett. 

 

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