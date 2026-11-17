Súlyos vasúti baleset történt kedd reggel Prágában, ahol két vonat ütközött össze a főpályaudvar közelében. A prágai vonatbalesetben több tucat ember megsérült, többségük könnyebb sérüléseket szenvedett. A szerelvények ugyanis viszonylag alacsony sebességgel haladtak, így az ütközés nem okozott nagyobb pusztítást - írja a Ceskenoviny.
Hogyan történt a vonatbaleset?
A baleset november 17-én, reggel 7 óra körül történt Prága harmadik kerületében, a Seifertova utca felett átívelő hídon.
Miroslav Řezáč, a prágai tűzoltóság szóvivője szerint az ütközés nem volt súlyos, a helyszínen azonban jelentős mentési munkálatokra volt szükség.
A tűzoltóság közlése szerint a mentőegységek a második riasztási fokozatnak megfelelő erőkkel vonultak ki. Elsődleges feladatuk a sérültek állapotának felmérése és osztályozása volt. A súlyosabb sérülteket a prágai kórházakba szállították - írja az Expats.
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A baleset miatt leállították a vasúti közlekedést az érintett szakaszon, a távolsági vonatokat pedig más útvonalra terelték. A történtekről a Denník N a cseh hírügynökség, a ČTK tájékoztatása alapján számolt be.
A mentőszolgálat tájékoztatása szerint több sérült állapota súlyos, egyesek életveszélyes sérüléseket is szenvedtek.
A helyszínre számos mentőegység és tűzoltó érkezett, a rendőrség pedig szintén részt vett a mentési munkálatokban.
A balesetben a Cseh Vasutak két személyvonata, egy CityElefant és egy RegioFox szerelvény ütközött össze.
A vasúti forgalmat a prágai főpályaudvar térségében felfüggesztették, a távolsági járatokat más prágai állomásokra irányították át. A fennakadás több vonatot érintett, a korlátozások várhatóan órákig tarthatnak.
Az Origo november 12-én számolt be egy súlyos magyar vasúti balesetről, akkor egy autóval ütközött egy vonat Szerencsen.