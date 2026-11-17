A baleset miatt leállították a vasúti közlekedést az érintett szakaszon, a távolsági vonatokat pedig más útvonalra terelték. A történtekről a Denník N a cseh hírügynökség, a ČTK tájékoztatása alapján számolt be.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint több sérült állapota súlyos, egyesek életveszélyes sérüléseket is szenvedtek.

A helyszínre számos mentőegység és tűzoltó érkezett, a rendőrség pedig szintén részt vett a mentési munkálatokban.

A balesetben a Cseh Vasutak két személyvonata, egy CityElefant és egy RegioFox szerelvény ütközött össze.

A vasúti forgalmat a prágai főpályaudvar térségében felfüggesztették, a távolsági járatokat más prágai állomásokra irányították át. A fennakadás több vonatot érintett, a korlátozások várhatóan órákig tarthatnak.

Az Origo november 12-én számolt be egy súlyos magyar vasúti balesetről, akkor egy autóval ütközött egy vonat Szerencsen.