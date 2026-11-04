Lemondott a spanyol közlekedési miniszter a 69 halálos áldozattal járó vonatbaleset után

Megrázó vonatbaleset történt 2026. október 28-án reggel a spanyolországi Madrid-Sevilla vonalon: ekkor egy nagysebességű AVE-szerelvény hátulról belerohant a magánvasúttársaság síneken veszteglő Iryo-vonatába. A vasúti tragédiában az eddigi információk szerint 69 ember vesztette életét és rengetegen megsérültek. A történtek után lemondásra szólították fel Óscar Puente spanyol közlekedési minisztert, aki nemrég engedett a követeléseknek.

Lemondott a tragikus vonatbaleset után a spanyol közlekedési miniszter / Fotó: AFP / AFP

Lemondott a tragikus vonatbaleset után a spanyol közlekedési miniszter

Egy olyan országban, mint Spanyolország, egy közlekedési miniszter nem maradhat hivatalban két ilyen súlyos baleset után, amelyek kevesebb mint egy éven belül történtek

- indokolta meg a döntését Puente, utalva ezzel egy januári balesetre, ami ugyanazon a vonalon történt, és amelyben 46 ember halt meg.

A miniszter a döntését egy hosszú kongresszusi ülésszak végén jelentette be kedden este, melynek során új vasúti biztonsági intézkedéseket vázoltak fel. Puente ekkor azt is kijelentette, nem csupán a közlekedési miniszteri posztjáról mond le, de visszavonja a nevét a korai törvényhozási választások listáiról is - írja a BBC.

Spain's Transport Minister Oscar Puente said he'd resign after two deadly train crashes in less than a year, without specifying when he will leave his post https://t.co/HP3ad8NweR — Reuters (@Reuters) November 3, 2026

A múlt heti vonatbaleset Európa modern történelmének egyik legsúlyosabb vasúti katasztrófája volt, valamint a legsúlyosabb baleset, amely 2013 óta Spanyolországban történt. Óscar Puente egy pénteki, Madridban tartott sajtótájékoztatóján azt közölte, a vasúti tragédiát a forgalomirányító központban történt hiba okozta.

Vizsgálunk minden döntést, minden kommunikációt és minden lehetséges rendszerszintű hibát

- jelentette ki, hozzátéve, szerinte kulcsfontosságú tisztázni azt, mi történt az irányítóközpontban az ütközést megelőző 17 percben.