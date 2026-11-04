Lemondott a spanyol közlekedési miniszter a 69 halálos áldozattal járó vonatbaleset után

Megrázó vonatbaleset történt 2026. október 28-án reggel a spanyolországi Madrid-Sevilla vonalon: ekkor egy nagysebességű AVE-szerelvény hátulról belerohant a magánvasúttársaság síneken veszteglő Iryo-vonatába. A vasúti tragédiában az eddigi információk szerint 69 ember vesztette életét és rengetegen megsérültek. A történtek után lemondásra szólították fel Óscar Puente spanyol közlekedési minisztert, aki nemrég engedett a követeléseknek.
Lemondott a tragikus vonatbaleset után a spanyol közlekedési miniszter
Egy olyan országban, mint Spanyolország, egy közlekedési miniszter nem maradhat hivatalban két ilyen súlyos baleset után, amelyek kevesebb mint egy éven belül történtek
- indokolta meg a döntését Puente, utalva ezzel egy januári balesetre, ami ugyanazon a vonalon történt, és amelyben 46 ember halt meg.
A miniszter a döntését egy hosszú kongresszusi ülésszak végén jelentette be kedden este, melynek során új vasúti biztonsági intézkedéseket vázoltak fel. Puente ekkor azt is kijelentette, nem csupán a közlekedési miniszteri posztjáról mond le, de visszavonja a nevét a korai törvényhozási választások listáiról is - írja a BBC.
A múlt heti vonatbaleset Európa modern történelmének egyik legsúlyosabb vasúti katasztrófája volt, valamint a legsúlyosabb baleset, amely 2013 óta Spanyolországban történt. Óscar Puente egy pénteki, Madridban tartott sajtótájékoztatóján azt közölte, a vasúti tragédiát a forgalomirányító központban történt hiba okozta.
Vizsgálunk minden döntést, minden kommunikációt és minden lehetséges rendszerszintű hibát
- jelentette ki, hozzátéve, szerinte kulcsfontosságú tisztázni azt, mi történt az irányítóközpontban az ütközést megelőző 17 percben.
A Puente által korábban ismertetett rekonstrukció szerint 8:30 körül informatikai hiba miatt állt le az LZB automatikus biztonsági rendszer, majd a rendszer a protokollnak megfelelően hat szerelvényt állított meg az érintett, 63 kilométeres szakaszon. Az irányítás ezután kézi üzemmódra váltott. Körülbelül 8:36-kor az atocha-i központ egyik munkatársa engedélyt adott a vonatoknak arra, hogy normál módon folytassák útjukat. Az AVE ezt követően 25 kilométert tett meg, mielőtt 8:53 körül hátulról belerohant az álló Iryóba.