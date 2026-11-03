Figyelmen kívül hagyta a jelzéseket, vonat gázolt halálra egy kerékpárost

Halálos vonatgázolás történt kedden reggel Romániában, Hălăucești település területén. Egy 53 éves kerékpárost ütött el a Suceava és Roman között közlekedő vonat, miután a férfi a működő fény- és hangjelzések ellenére megpróbált áthaladni egy vasúti átjárón.

Halálos vonatgázolás történt Romániában, egy vasúti átjáróban

Fotó: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP MAG / Illusztráció

A hatóságokat november 3-án reggel értesítették a 112-es segélyhívó számon a balesetről. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a Pașcani városából származó férfi a figyelmeztető jelzések ellenére hajtott a sínekre. A vonat elütötte, a kerékpáros a helyszínen életét vesztette.

A vonatgázolás előtt egy másik kerékpáros is áthajtott a síneken

Az Observator News beszámolója szerint néhány másodperccel a tragédia előtt egy másik kerékpáros is áthaladt az átjárón, ugyancsak figyelmen kívül hagyva a fény- és hangjelzéseket. Neki még sikerült átérnie a vonat érkezése előtt.

A rendőrség vizsgálatot indított a halálos baleset pontos körülményeinek tisztázására.