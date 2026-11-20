Pénteken helyi idő szerint délig felfüggesztették a jelenléti oktatást a romániai Vrancea megye valamennyi tanintézetében az erős szél miatt kiadott vörös riasztás következtében. Az intézkedésről csütörtökön döntött a megyei vészhelyzeti bizottság – számolt be róla a Maszol.
A román Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) november 20-án, pénteken helyi idő szerint 1 és 10 óra között érvényes vörös riasztást adott ki a térségre az erős és tartós széllökések miatt.
A megyei vészhelyzeti bizottság november 19-i határozata értelmében pénteken helyi idő szerint 12 óráig valamennyi oktatási intézményben szünetel a jelenléti tanítás.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a megyei tanfelügyelőség az érintett intézményekkel együttműködve határozza meg, hogyan pótolják a kieső tanórákat.
A vörös riasztás miatt figyelmeztették a lakosságot
A hatóságok a szélsőséges időjárásra tekintettel több óvintézkedés betartására szólították fel a lakosságot.
A katasztrófavédelem azt javasolja, hogy a veszélyes időjárási jelenségek idején:
- Kerüljék a nem feltétlenül szükséges utazásokat.
- Ne keressenek menedéket fák, villanyoszlopok vagy reklámtáblák közelében.
- Ne parkoljanak járműveikkel olyan helyeken, ahol a szél által kidöntött vagy leszakított tárgyak kárt okozhatnak.
- Rögzítsék az erkélyeken, teraszokon és udvarokon található, szél által könnyen felkapható tárgyakat.
- Kövessék figyelemmel a hatóságok hivatalos tájékoztatásait.
A román meteorológiai szolgálat november 20-ra több figyelmeztetést is kiadott a szélsőséges időjárás és a viharos szél miatt.