Pénteken helyi idő szerint délig felfüggesztették a jelenléti oktatást a romániai Vrancea megye valamennyi tanintézetében az erős szél miatt kiadott vörös riasztás következtében. Az intézkedésről csütörtökön döntött a megyei vészhelyzeti bizottság – számolt be róla a Maszol.

Vörös riasztást adtak ki az erős szél miatt Románia egyik megyéjében

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A román Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) november 20-án, pénteken helyi idő szerint 1 és 10 óra között érvényes vörös riasztást adott ki a térségre az erős és tartós széllökések miatt.

A megyei vészhelyzeti bizottság november 19-i határozata értelmében pénteken helyi idő szerint 12 óráig valamennyi oktatási intézményben szünetel a jelenléti tanítás.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a megyei tanfelügyelőség az érintett intézményekkel együttműködve határozza meg, hogyan pótolják a kieső tanórákat.